Дівчина залишила мистецьку справу, долучившись до війська захищати нашу державу від ворога. Спогадами про Аллу Пушкарчук поділилися її рідні та близькі.

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"Рута" обожнювала театр і працювала журналісткою

Журналісти "Читомо" зазначили, що Алла Пушкарчук закінчила Інститут журналістики Київського національного університету культури і мистецтв за спеціальністю видавнича справа та редагування, а також Київський національний університет театру, кіно і телебачення імені І. Карпенка-Карого за спеціальністю "театрознавство". Сама дівчина була з Волині.

З серпня 2014 року по квітень 2018 року дівчина працювала в 5 окремому батальйоні Української добровольчої армії як журналістка й фотографка. Згодом демобілізувалася і працювала журналісткою, редакторкою стрічки новин у журналі "Український тиждень", а також піарницею у видавничому домі "Комора".

Уже 2021 року "Рута" подалася на посаду випускової редакторки у видання "Читомо". Алла працювала у команді пів року як редакторка новин і координаторка проєкту "Люди з порожніх стільців".



"Рута" загинула на фронті 25 квітня / Фото з соціальних мереж

Дівчина долучилася до війська разом із коханим

Журналіст Дмитро Крапивенко у своєму фейсбуці зазначив, що "Рута" пішла на війну ще у 2014 після того, як відбулася Революція Гідності. Познайомився Крапивенко з Пушкарчук у 2018 році, коли він взяв її на роботу у журнал "Український тиждень".

Це був 2018-й. Ми зустрілися. В Алли був сумний втомлений погляд, вона була дуже затиснута емоційно. Я намагався жартувати, запевняв її, що все в неї вийде і в "Тижні" вона знайде себе. Вона намагалася посміхатися, просто витискала із себе посмішку, здавалося їй це завдавало ледь не фізичного болю,

– розповів журналіст.

У виданні дівчина працювала і зростала від новинаря до повноцінної культурної оглядачки. Уже у 2020-му "Рута" вирішила піти працювати у видавничий бізнес, але ще певний час "Український тиждень" співпрацював з нею дистанційно. Після повномасштабного вторгнення, разом із коханим, пішла в ЗСУ.



"Ми почали частіше спілкуватися з початком повномасштабки. Не мав сумніву, що вона і Максим у лавах ЗСУ. Був період, коли ми були зовсім поруч на фронті, але розминулися. "Рута" прислала мені маршрут, як дістатися Зайцевого (того, що під Бахмутом). Це була справжня дорога смерті, але іншої на той час вже не існувало, і я вдячний їй за ці пунктирні лінії на гугл-мапі", – зазначив Крапивенко.

За словами журналіста, життя дівчини обірвалося внаслідок ворожого обстрілу. Загинула "Рута" 25 квітня на руках у коханого.



Алла Пушкарчук полишила навчання і пішла на фронт / Фото з соцмереж

"Руту" тепло згадують рідні та знайомі

Українська поетка Ія Ківа пригадала теплу комунікацію із "Рутою", коли співпрацювали для видання "Читомо". Зокрема, українка пригадала, що якось завалила дедлайн, а Алла спитала, як вона, на що та відповіла, що захворіла. Але не уточнила, що проблеми психологічні, щоб не вішати їх на іншу людину.

За якийсь час Алла знов спитала, як я, і я відповіла, що через білоруську тему в мене загострення депресії, що в голові я текст маю, але писати нічого не можу, і вона поставилася до цього з таким розумінням, що я усвідомила, що про такі речі в принципі можна писати колегам. Дякую за світло!

– написала Ківа.

Також у фейсбуці Олег Володарський зазначив, що "Рута", попри кров, біль і цю жахливу війну, знаходила і бачила навколо себе прекрасне. Так, дівчина по всій лінії фронту де б не була рятувала тварин.

Варто наголосити, що, за даними Інституту масової інформації, Алла Пушкарчук стала 77-ю у списку медійників, які загинули внаслідок російської агресії проти України.

24 Канал висловлює щирі співчуття рідним і близьким у зв'язку із героїчною загибеллю журналістки і військової на фронті.