Трагическую весть сообщил мэр Луцка Игорь Полищук. Через месяц, 1 июня, бойцу должно было исполниться 50 лет.

Читайте также Навсегда в строю: на фронте погиб Виталий Шнуренко, он был награжден "Золотым крестом"

Гибель Героя

Защитник погиб в районе населенного пункта Архангельское Покровского района Донецкой области.

Еще один черный день для Самообороны Волыни. Погиб Герой. Еще один защитник города, честный, порядочный человек. Погиб помогая, вывозя собратьев, не на броне, а в гражданском джипе-пикапе,

– написал знакомый погибшего бойца Александр Лесной.

До мобилизации Юрий Силюк долгое время работал на Волынском телевидении и на Hromadske.Volyn, также сотрудничал со всеукраинскими телеканалами.

По данным Института массовой информации, Силюк стал 79 медийщиком, который погиб в результате российской агрессии против Украины.

Попрощались с Героем в родном Луцке 30 апреля. Его похоронили на Аллее Славы в селе Гаразджа.

Редакция 24 Канала также выражает искренние соболезнования всем, кто знал Юрия. Вечная память!

Они отдали жизнь за Украину