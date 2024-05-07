Про це повідомив заступник командира БрСпП "Азов" Микита Надточій.

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Втрата у лавах "Азову"

На війні загинув один з наймолодших захисників Азовсталі – Назарій Гринцевич з позивним "Грінка". Захиснику всього два місяці тому – 10 березня, виповнився 21 рік.

Пройшов найтяжчі горнила війни. Полон. Повернувся до строю. В строю,

– написав Надточій.

Назарій Гринцевич загинув на війні / фото з соцмереж

Що відомо про захисника

Назарій ще до свого повноліття таємно пройшов курс молодого бійця в "Азові". Після цього він там і залишився.

Війну хлопець зустрів у Маріуполі. Назарій три місяці разом з побратимами утримував Азовсталь. Свій 19-й день народження хлопець зустрів обороняючи місто від загарбників. Так продовжувалося аж поки не надійшов наказ про збереження життя.

У вересні 2022 року хлопець повернувся з полону, після чого продовжив свою службу у лавах "Азову". Після цього у рамках бригади заснували підрозділ "Контакт 12", у якому Назарій став командиром взводу оптичних спостерігачів.

В інтерв'ю УП хлопець розповів, що на війні найголовніше – характер і мотивація. Для нього мотивація – приїжджати у вільне рідне місто.

Найбільша моя мотивація – коли я приїжджаю у рідну, вільну Вінницю, бачити, як діти граються на вулицях. Як молоді парочки можуть прогулятися у спокійні вечори,

– говорив він.

Назарій казав, що готовий на жертву, аби зробити свій вклад у перемогу.

Редакція 24 Каналу висловлює співчуття рідним та побратимам Назарія. Вічна пам'ять Герою!

Втрати України