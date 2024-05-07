Про це повідомив заступник командира БрСпП "Азов" Микита Надточій.
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Втрата у лавах "Азову"
На війні загинув один з наймолодших захисників Азовсталі – Назарій Гринцевич з позивним "Грінка". Захиснику всього два місяці тому – 10 березня, виповнився 21 рік.
Пройшов найтяжчі горнила війни. Полон. Повернувся до строю. В строю,
– написав Надточій.
Назарій Гринцевич загинув на війні / фото з соцмереж
Що відомо про захисника
Назарій ще до свого повноліття таємно пройшов курс молодого бійця в "Азові". Після цього він там і залишився.
Війну хлопець зустрів у Маріуполі. Назарій три місяці разом з побратимами утримував Азовсталь. Свій 19-й день народження хлопець зустрів обороняючи місто від загарбників. Так продовжувалося аж поки не надійшов наказ про збереження життя.
У вересні 2022 року хлопець повернувся з полону, після чого продовжив свою службу у лавах "Азову". Після цього у рамках бригади заснували підрозділ "Контакт 12", у якому Назарій став командиром взводу оптичних спостерігачів.
В інтерв'ю УП хлопець розповів, що на війні найголовніше – характер і мотивація. Для нього мотивація – приїжджати у вільне рідне місто.
Найбільша моя мотивація – коли я приїжджаю у рідну, вільну Вінницю, бачити, як діти граються на вулицях. Як молоді парочки можуть прогулятися у спокійні вечори,
– говорив він.
Назарій казав, що готовий на жертву, аби зробити свій вклад у перемогу.
Втрати України
- На Авдіївському напрямку під час виконання бойового завдання загинув госпітальєр Сергій Казнадій. Оборонцю було 45 років – за 15 днів у нього мало бути день народження.
- Також на фронті загинув військовий Євген Шумілов. Чоловік був актором театру та кіно, проте обрав шлях захисту країни ще два роки тому. Він відомий за роллю воїна з реклами Нової пошти. Євген загинув, захищаючи пораненого побратима.
- У Донецькій області під час виконання бойового завдання загинув відеооператор та військовослужбовець Юрій Сілюк. До мобілізації чоловік працював на Волинському телебаченні та на Hromadske.Volyn, також співпрацював зі всеукраїнськими телеканалами.