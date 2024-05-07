Об этом сообщил заместитель командира БрСпП “Азов” Никита Надточий.

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Потеря в рядах "Азова"

На войне погиб один из самых молодых защитников Азовстали – Назарий Гринцевич с позывным "Гринка". Защитнику всего два месяца назад – 10 марта, исполнился 21 год.

Прошел самые тяжелые горнила войны. Плен. Вернулся в строй. В строю,

– написал Надточий.

Назарий Гринцевич погиб на войне / фото из соцсетей

Что известно о защитнике

Назарий еще до своего совершеннолетия тайно прошел курс молодого бойца в "Азове". После этого он там и остался.

Войну парень встретил в Мариуполе. Назарий три месяца вместе с побратимами удерживал Азовсталь. Свой 19-й день рождения парень встретил обороняя город от захватчиков. Так продолжалось пока не поступил приказ о сохранении жизни.

В сентябре 2022 года парень вернулся из плена, после чего продолжил свою службу в рядах "Азова". После этого в рамках бригады основали подразделение "Контакт 12", в котором Назарий стал командиром взвода оптических наблюдателей.

В интервью УП парень рассказал, что на войне самое главное – характер и мотивация. Для него мотивация – приезжать в свободный родной город.

Самая большая моя мотивация – когда я приезжаю в родную, свободную Винницу, видеть, как дети играют на улицах. Как молодые парочки могут прогуляться в спокойные вечера,

– говорил он.

Назарий говорил, что готов на жертву, чтобы сделать свой вклад в победу.

Редакция 24 Канала выражает соболезнования родным и собратьям Назария. Вечная память Герою!

Потери Украины