Герой защищал нашу страну на Авдеевском направлении. О потере сообщили в Добровольческом медицинском батальоне “Госпитальеры” УДА.
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Гибель госпитальера
Во время выполнения задания на фронте 5 мая погиб госпитальер Сергей Казнадий. Защитнику было 45 лет – через 15 дней у него должен был быть день рождения.
Друг Гера, ты был человеком с невероятной душой и добрым сердцем. Смелый духом, Гера всегда был опорой для своего экипажа. Он погиб, работая на Авдеевском направлении,
– сообщили собратья военного.
В медицинском батальоне выразили глубокие соболезнования семье Сергея и отметили, что эта потеря – неописуемая боль для всех "Госпитальеров".
Сергей Казнадий погиб на Авдеевском направлении / фото HOSPITALLERS PARAMEDICS
Дата, место и время прощания с Сергеем Казнадием будет сообщено позже.
Потери Украины
- Известный по роли воина из рекламы Новой почты военный Евгений Шумилов погиб на фронте. Мужчина был актером театра и кино, однако выбрал путь защиты страны еще два года назад. Евгений погиб, защищая раненого собрата.
- Во время выполнения боевого задания погиб видеооператор и военнослужащий Юрий Силюк. Он воевал в Донецкой области. До мобилизации мужчина работал на Волынском телевидении и на Hromadske.Volyn, также сотрудничал со всеукраинскими телеканалами.
- На войне с Россией погиб военный 3 батальона бригады "Ураган" Игорь Черноусов с позывным "Торнадо". Побратимы военного отметили, что Игорь был не только отличным воином, но и верным другом, всегда готовым помочь.