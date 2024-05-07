Герой боронив нашу країну на Авдіївському напрямку. Про втрату повідомили у Добровольчому медичному батальйоні "Госпітальєри" УДА.

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Загибель госпітальєра

Під час виконання завдання на фронті 5 травня загинув госпітальєр Сергій Казнадій. Оборонцю було 45 років – за 15 днів у нього мало бути день народження.

Друже Гера, ти був людиною з неймовірною душею та добрим серцем. Сміливий духом, Гера завжди був опорою для свого екіпажу. Він загинув, працюючи на Авдіївському напрямку,

– повідомили побратими військового.

У медичному батальйоні висловили глибокі співчуття родині Сергія і наголосили, що ця втрата – невимовний біль для всіх "Госпітальєрів".

Сергій Казнадій загинув на Авдіївському напрямку / фото HOSPITALLERS PARAMEDICS

Дата, місце та час прощання з Сергієм Казнадієм буде повідомлено пізніше.

Втрати України