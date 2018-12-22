Россия пыталась повлиять на еще одни выборы в США, – директор Национальной разведки

Россия, Китай и Иран предпринимали попытки вмешательства в промежуточные выборы в конгресс в ноябре 2018 года, однако непосредственно не вмешивались в работу избирательных систем.

Такие слова директора Национальной разведки Дэна Коутса США передает американское издание The Hill.

В заявлении Коутса говорится, что Россия, Китай и Иран, "осуществляли меры воздействия влияния и информационные кампании, направленные на США, чтобы продвигать свои стратегические интересы".

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При этом, согласно заявлению главы нацразведки США, эти попытки не повлияли на избирательную инфраструктуру, ход голосования и результаты подсчета голосов.

Коутс также подчеркнул, что разведывательные ведомства США не анализируют общественное мнение или политический процесс внутри страны, а лишь влияние иностранных стран.

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Отметим, что в сентябре президент США Дональд Трамп подписал постановление о введении санкций в отношении иностранных правительств и организаций за вмешательство в американские выборы или причастность к подобному вмешательству. Отчет разведки будет передан в минюст США, а также департамент нацбезопасности, которые в 45-дневный срок будут определять необходимость введения санкций.