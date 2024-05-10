Стоит понимать, что Украине необходимо иметь время для накопления определенного ресурса, ведь невозможно увидеть изменения сразу после принятия решения о помощи. Об этом в эксклюзивном интервью 24 Каналу сказал советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк – читайте детали далее в материале.

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Преемник Кадырова о конце войны

На экранах появился тот, кого называют преемником Кадырова – Апты Алаудинов. Он заявил, что так называемая "сво" якобы должна закончиться до конца года. Я не знаю, что должно быть после Нового года и почему именно такие сроки, но такие слова нам о чем-то говорят?

Россия планирует продолжать убивать, пока ее не остановят силовым методом. Это надо осознать. То есть война будет продолжаться до тех пор, пока Россия не начнет испытывать существенные тактические поражения на линии фронта, и не станет понятно, что фронт обвален. Это единственное, что будет свидетельствовать о сроках финализации войны. Это первая составляющая.

Интересно. Глава Чечни Рамзан Кадыров серьезно и неизлечимо болен – такие слухи ходят уже не один год, однако официально подтверждать это не решаются. Предполагают, что в Кремле уже ищут замену Кадырову.

Вторая составляющая – этот странный персонаж Апты Алаудинов, как и многие другие такого типа.

Эти люди не имеют доступа ни к какой информации, ни на что не влияют и ничего не понимают.

Этот субъект озвучивал такие заявления еще в начале войны. Тогда все об этом говорили и продолжают говорить, но это исключительно для такой экзальтированной внутренней российской пропаганды. Она ничтожна, но все-таки работает в самой России, потому что таков совокупный российский интеллект.

Третья составляющая относительно преемника Кадырова. Дождемся событий в Чечне, Дагестане, потому что это будет немного другая конфигурация. Можно говорить о любых преемниках. Но когда все закончится для одного типа, то увидим, как будут реагировать другие на преемника, которого выберут в Москве.

Это совсем другие уровни, поэтому давайте дождемся событий, которые будут происходить на Кавказе в целом. Ведь там есть много нерешенных, отложенных вопросов, много крови.

Например, в Чечне. Там вырезали так же как и в Украине. Россия же не воюет иначе. Она просто убивает целые семьи, поэтому будет много вопросов к России и всех их своевременно зададут. Россия будет платить и по этим долгам также.

И так же в Ингушетии, Дагестане, Осетии, части Грузии, которая сегодня оккупирована Россией. Поэтому просто давайте дождемся.

И наконец четвертое. Когда мы говорим о саммите мира, о соответствующем историческом развитии событий, то все упирается только в политическую волю и желание принимать правильные решения. У Украины это есть. Это демонстрирует президент и вообще вся страна на протяжении войны.

Но относительно других, то этой политической воли не хватает. Если будет политически-волевое коллективное решение стран-партнеров, то мы с вами увидим другую математику войны, не только учитывая количество, производство, но и учитывая скорость логистических решений. Это единственный путь.

Параллельно с этим должна быть фиксация, о чем поговорим на самите мира. Фиксация того, что Украина не является автором войны, не заинтересована в войне, так же как и НАТО, как любая европейская страна.

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Мы заинтересованы в правилах и в обязательности наказания за преступления. Потому что если ты не наказываешь за преступления, тогда преступления только масштабируются, а цена следующего значительно выше. Если бы Россия была наказана за Грузию в 2008 году, наказана за 2014 год, а не наоборот – увеличилось количество торговых операций, товарооборот из России – то сегодня мы не имели бы такой войны.

Если сегодня Россия снова не будет наказана, то следующий этап войны, а он наступит достаточно быстро, будет еще выше и не только для Украины, а для многих стран. Вопрос финансов, человеческих жертв будут выглядеть иначе.

Поэтому наши партнеры должны осознать, что Россия не сможет существовать никак, кроме нацистской практики: только заходить, резать, насиловать и идти дальше. Так же, как это было в 1930 – 1940 годы. Если не останавливать все это, то оно только разрастается, масштабируется, эскалируется.

Я никак не могу для себя осознать, почему взрослые люди используют такую инфантильную логику. Если ты видишь систему, которая построена на насилии, которая перестроила свое внутреннее пространство: милитаризованная экономика, постоянная мобилизация, агрессивная пропаганда, то кто тебе сказал, что эта страна сможет вернуться к какому-то вменяемому состоянию? Разве возможно, что россияне готовы о чем-то говорить, идти на компромиссы, на уступки?

Вот кто из взрослых людей в странах Европы убеждает в том, что инфантилизм – это правильная стратегия? Как это можно до сих пор не осознать? Остановить нацизм придется только силой. Как это было в 1940 годы, так же и сегодня. Это классика. Нацисты должны быть на скамье подсудимых, а не договариваться о правилах, которых все равно не будут соблюдать.

Ресурс Украины на фронте

Украина получила новый пакет помощи от США в размере почти 61 миллиард долларов. Мы сделали выводы из предыдущих поставок военной техники, и это должно быть ускорено. В то же время российская пропаганда говорит о том, что Россия имеет "окно возможностей" в несколько недель, пока западное оружие не дойдет до фронта. Она сейчас этим активно пользуется. Так есть ли задержка поступления западной техники?

Прежде всего – пусть говорят. Россияне не разбираются в оперативных данных.

Важно! Говорится о пакете помощи от США на сумму 60 миллиардов долларов. Это должно существенно повлиять на ситуацию на фронте – так считают и в Украине, и в США.

Логистика все же сложная, потому что говорится о других уровнях в количественном измерении объемов оружия, которые должны быть на поле боя. Сейчас идет война высокой интенсивности и крайне затратная с точки зрения амуниции.

К тому же дождемся, когда это все будет иметь немного другой вид, потому что нельзя так: сегодня подписали выделение средств, а завтра уже ситуация на фронте радикально изменилась.

Почему это так не работает? Потому что есть инерционность. Россия практически полгода, с 2023-го, накапливала ресурс, начала его активно использовать осенью 2023-го и продолжает использовать это накопление сегодня.

Так же Украина будет иметь определенную логистику, определенное накопление ресурса и постепенно будет ломать линию фронта, перехватывать инициативу.

Об этом, безусловно, лучше будет говорить Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский или представители Генерального штаба, если захотят. Мне кажется, что им надо все же иногда говорить и оптимистичные вещи, а не только пессимистические, что россияне давят. Понятно, что давят, но надо говорить о том, что это контролируемые ситуации.

На этом этапе войны понимаем, сколько ресурса есть с той стороны, мы готовы этот ресурс накапливать у себя.

Сегодня нет юридических, логистических преград для этого (накопление ресурса – 24 Канал). Просто нужно время. Через некоторое время будем с вами говорить о другой ситуации по линии фронта.

На мой взгляд, кроме того, что продолжаются поставки амуниции, снарядов, дальнобойных ракет, ключевыми факторами, которые будут влиять на ход событий по линии фронта, будут авиационные компоненты, в частности F-16.

Нужно прекратить доминирование России в воздухе, использование ею управляемых авиационных бомб, баллистики – С-300, С-400, которыми они наносят удары по Херсону и Харькову, а также по приграничным украинским городам.

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Так же важны системы ПРО. Если мы полностью закроем небо, тогда ситуация изменится.

Даже сегодня очевидно: как только пришли противоракеты, то процент сбивания вражеских ракет и дронов существенно увеличился – на 84 – 85%. Можно его увеличить до 90 – 92%, как это было в определенные моменты атаки России.

Однако это все зависит от ресурсности. Что такое ресурсность с точки зрения противовоздушной обороны? Это дополнительные пусковые системы, о которых говорил президент. Это 6 – 8 систем Patriot, которые работают по всем видам ракет, и большое количество противоракет к ним.

Когда все эти компоненты в полном объеме будут на территории Украины, тогда будем говорить о другом типе течения событий и по линии фронта, и вообще в этой линии.

Об "инаугурации" Путина

С приходом к власти в России "нового" президента, как изменится состав правительства? Говорилось, что министру обороны Сергею Шойгу недолго осталось сидеть в своем кресле.

Изменятся те министры, которые не имеют политического веса. Однако не те, что интегрированы в так называемые "башни Кремля", которые представляют братья Ковальчуки, Ротенберг, Тимченко, Чемезов (влиятельные российские олигархи и бизнесмены – 24 Канал).

К одному из лагерей принадлежит Шойгу. У него сейчас забрали определенные функции восстановления оккупированных территории, чем занимался его арестованный экс-заместитель Тимур Иванов. Эти функции передали Марату Хуснуллину (заместитель председателя правительства России – 24 Канал) – он представитель другой "башни".

Это не будет влиять на ход событий, потому что это кульминация перед крахом.

Все, что в России происходит, это наивысший пик развития путинской системы перед тем, как она полностью обвалится.

Это очевидно, и поэтому эти все пертурбации не имеют никакого значения, потому что Россия находится в эскалационном состоянии. Они об этом не говорят, но осознают, что для них сегодня существует только состояние выживания.

Они должны не проиграть войну и параллельно хотят контролировать потоки, потому что на войну направлены практически все деньги, которые есть в России. Средства идут на фортификации, военное производство, на все, что касается войны. Они из-за этого будут иметь определенные конфликтные ситуации.

Однако базовая конфигурация, где есть такие типажи, как Путин, с определенными гарантиями неприкосновенности, Николай Патрушев-старший (секретарь Совбеза России – 24 Канал) также с определенными гарантиями неприкосновенности. Те же Тимченко, Чемезов и так далее. Все они будут иметь возможность поставить очередного Сергея Кириенко, заместителя главы администрации Путина, который является автором геноцидных компонентов на оккупированных территориях Украины, и через него работать.

Мы об этом мало говорим, но нужно больше. Есть соответствующие лица, которые причастны к геноцидной войне, которую ведет Россия на территории Украины.

Не имеет значения, как будет выглядеть кабинет министров в России. Почему? Потому что это вообще ни на что уже не влияет.

Это все военные преступники, которые зациклены на том, чтобы увеличить инструменты убийства украинцев.

О возможности переговоров с Россией

В Швейцарии 15 – 16 июня состоится саммит мира, будут обсуждаться возможные пути окончания войны. Не будут ли пытаться россияне сорвать его, апеллируя к тому, что президентский срок Владимира Зеленского якобы истекает в мае. Поэтому россиянам не имеет смысла вести переговоры, потому что в Украине могут избрать нового президента, который может не придерживаться договоренностей, которые могли бы быть заключены с Зеленским. Возможно, что российская пропаганда сейчас будет разгонять такие нарративы?

Они разгоняются. Это про инфантилизм. Мне очень нравится жить в мире, где люди не могут пользоваться логикой.

У нас всегда конкурентные выборы. Продолжается первый срок Владимира Зеленского. Да, сегодня есть определенные ограничения на избирательные процедуры, исходя из того, что Украина находится в состоянии войны. Это очевидные вещи.

О легитимности или нелегитимности говорит личность, которая идет уже на пятый срок президентства, которая не проводила никаких выборов, у которой в стране нет конкурентной политики, оппонентов власти уничтожают в зонах, как Алексей Навальный (умер в российской колонии – 24 Канал), а другие просто сидят – Илья Яшин, Владимир Кара-Мурза (российские оппозиционеры – 24 Канал), где запрещено все, нет средств массовой информации. Россия юридически является страной-агрессором.

Эти люди будут говорить о легитимности других политиков. При чем они здесь вообще? Как Россия может что-то говорить об Украине?

В то же время Россия не хочет никаких переговоров. Они хотят 2014 год, хотят ультимативных, формальных переговоров, на которых они будут продвигать концепцию "становитесь на колени". Им безразлично, кто будет сидеть за столом.

Для них главное – не проиграть. Переговоры с Россией могут идти исключительно с позиции силы. Для этого нужны 3 фактора:

поле боя , которое должно иметь другой вид – инициатива должна быть у Украины;

, которое должно иметь другой вид – инициатива должна быть у Украины; санкции , когда Россия будет терять гораздо больше, чем получать, обходя их;

, когда Россия будет терять гораздо больше, чем получать, обходя их; когда Россию точно никто не будет даже слушать. Ну, как можно слушать субъекта, который пятый срок находится у власти? Классический авторитарий, который не проводит выборы. Кто-то говорит: мы признаем его президентом. Каким президентом? Признавайте его диктатором, который де-факто контролирует большую территорию, армию и ядерное оружие. Но это точно не электорально признанный президент, потому что не было никаких выборов.

Россия будет пытаться дискредитировать саммит мира и другие площадки, на которых идут разговоры о войне в Украине, но это уже сегодня не влияет так, как влияло до начала полномасштабного вторжения и даже в его начале. Говорится о российских пропагандистских программах.

Сегодня к действиям России относятся, понимая, что это пропагандистский, фейковый, лживый контент.

Если вернуться к концепции инфантилизма, меня огорчает, что фундаментальные, западные медийные площадки считают, что надо объективно освещать те или иные события, давать взгляд Украины и взгляд России.

Однако есть одна проблема. Украина может иметь субъективный, объективный, дискуссионный взгляд. А Россия сознательно подает ложь, когда эти издания печатают на своих страницах одновременно позицию Украины и "позицию" России – это не о дискуссии, не о взглядах. Это о взгляде и об откровенно пропагандистской лжи. И эта ложь масштабируется. Это и есть проявления инфантилизма, потому что это манипулятивная составляющая.

Изменения и будущее

Учитывая возможность того, что Украина вернет себе первенство на поле боя, а также обещания помощи, в частности военной, со стороны наших партнеров, какой ваш взгляд на будущее – положительный, отрицательный, реалистичный? Насколько это реально?

Я всегда смотрю оптимистично. Относительно обещаний партнеров – количественно это выглядит достаточно объемно, мощно, эффектно.

Однако через полгода генсек НАТО говорит: "Мы не передали все, что обещали". В этом заключается проблема – в том, чтобы выполнять договоренности.

Даже если это "джентльменские" договоренности, которые еще не прописаны в гарантиях безопасности и юридически не зафиксированы. Просто нужно их выполнять.

В то же время у меня оптимистический взгляд, потому что я – за здравый смысл. Считаю, что политические элиты могут быть слабыми, но они имеют определенные инстинкты и понимают, что Россия не остановится.

Если они хотят обезопасить себя, своих детей, свои партии и т.д. на своих территориях, то эту войну придется выигрывать.

Также добавляет оптимизма то, что экономика России является несравнимой с точки зрения технологий, финансов с экономиками даже стран Европы, и тем более США.

Еще один важный фактор – психология. Оказалось, что психология Украины гораздо крепче, чем некоторые считали. Особенно после 2014 года. Это психология страны, которая в любом случае дожмет Россию.

Кроме того, в России все не так хорошо, как некоторые выдают, что у них работает экономика, они ее перестроили на милитаристские "рельсы". Нет, в России далеко не все идеально. Россия является гнилой страной.

Есть много признаков того, что силовая вертикаль там может работать по диссидентам, но она точно не удержит государственный, как только там начнутся существенные беспорядки с оружием.

Путин не сможет контролировать эту территорию в ближайшем будущем. Поэтому когда говорят, что он "президент до 2030 года" и "война может идти до скончания века", – это немножко не так.

Субъект, по фамилии Гундяев (патриарх Кирилл – 24 Канал), – странный, потому что он сказал Путину что "до истечения века ваша власть закончится", а это – о пришествии антихриста. Поэтому РПЦ – очень странная церковь.

Россияне, кстати, убрали этот фрагмент со своего сайта. Человек, который не разбирается в теологии и в теософии, является главой совсем другого института, выглядит странно. Но он говорит правду.