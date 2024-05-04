Госпожа посол США в Украине Бриджит Бринк и заместитель администратора Агентства США по международному развитию (USAID) Изабель Коулман во время встречи со СМИ в Киеве рассказали о целях пакета помощи на 61 миллиард долларов, а также о контроле за средствами, информирует 24 Канал. Более подробно читайте далее в материале.

Смотрите также Посол США ответила, почему Белый дом не позволяет бить по России американским оружием

Пакет помощи от США имеет три цели

Госпожа посол США в Украине Бриджит Брин рассказала, что выделение пакета от Соединенных Штатов на 61 миллиард долларов имеет целью:

помочь победить Украине в войне против России,

реформировать государство и приблизить его к ЕС и НАТО;

также он пойдет на работу с подотчетностью американской помощи.

Бринк отметила, что, во-первых, это помощь для того, чтобы Украина победила в войне против России, и отметила, что сразу после подписания закона Джо Байден одобрил пакеты военной помощи и финансирования контрактов на производство оружия на будущее.

В дополнение к военному аспекту, аспекта безопасности для победы в войне, мы осознаем, что сохранение вашей экономики также чрезвычайно важно. Поэтому часть дополнительного пакета пойдет на поддержку усилий, чтобы продолжать помогать вам защищать вашу энергетическую инфраструктуру,

– сказала посол США.

Вторая цель, по словам Бринк, заключается в том, чтобы помочь победить "в битве за будущее", то есть США будут поддерживать усилия Украины по интеграции в ЕС и НАТО и по превращению в более сильную и процветающую демократию. Поэтому американская помощь будет поддерживать реформаторские усилия в этом направлении.

"Третья часть – это подотчетность. Это важная составляющая моей работы и нашего посольства. Также люди в Вашингтоне и в нашей системе должны контролировать для этого 61 миллиард помощи... Конгресс часто спрашивает меня об этом, каждый раз, когда я посещаю Капитолий", – рассказала Бринк.

Американский дипломат объяснила, что каждый элемент военной помощи имеет различные виды контроля.

"Мы совместно с вашим правительством имеем очень строгие протоколы относительно того, куда может попасть это оружие и как отслеживать его перемещение". По словам Бринк, Вашингтон тесно сотрудничает в этом направлении с Министерством обороны Украины и другими органами безопасности.

Не совсем кредит

Согласно закону о помощи Украине, американский лидер Джо Байден должен в течение 45 дней заключить соглашение с украинским правительством о возвращении экономической помощи.

Эти нормы касаются прямой бюджетной поддержки на 7,85 миллиарда долларов и средств, которые Украина может получить с 1,57 миллиарда долларов, предусмотренных на помощь Украине и пострадавшим от войны регионам.

Коулмен не считает, что это можно называть кредитом.

Это не кредит, это не структурировано как кредит. Это структурировано как соглашение, которое может иметь некоторые варианты погашения,

– сказала она.

Помощь USAID не прекращалась, несмотря на задержки от Конгресса США

Изобель Коулман заявила, что USAID продолжало работать в Украине, поскольку имеет прочный бюджет, несмотря на задержку в одобрении финансирования в Конгрессе.

И я также хочу отметить, что, несмотря на задержку в принятии дополнительного финансирования, слово "дополнение" означает, что это дополнение ко всему остальному, что мы делаем. У нас очень прочный бюджет. Это никогда не прекращалось. USAID выделило миллиард долларов на программы по обеспечению энергетической безопасности. Мы продолжаем работать над экономическим ростом, сельским хозяйством, цифровыми технологиями, демократией и управлением. Все это продолжается,

– сказала Коулман.

Однако она подчеркнула, что "дополнительное финансирование дает нам дополнительные ресурсы".

По словам Коулман, это ее второй визит в Украину, и он был сосредоточен на ряде встреч, в частности, с представителями гражданского общества, аудиторами KPMG, консультантами из компании Deloitte.

Также она отметила, что вчера было спущено на воду первое лоцманское судно, которое USAID предоставляет правительству Украины, чтобы помочь увеличить экспорт Дунаем.

"Поэтому лоцманское судно – это лишь один из способов, которым мы поддерживаем увеличение экспорта сельскохозяйственной продукции, даже когда Черноморские порты были закрыты", – отметила Коулман.

Кроме этого, заместитель администратора USAID также встретился с фермерами, студентами Киевской школы экономики, представителями правительства, в частности сегодня вечером с премьер-министром Украины.

И мы очень четко говорили о необходимости придерживаться курса на реформы, потому что это так важно не только для Украины, но и для нашей дальнейшей поддержки,

– отметила Коулман.

Кто будет контролировать помощь от США

Во время встречи с журналистами в Бринк спросили, какие условия помощи от США имеет Украина, а также кто контролирует ее использование.

"Каждый элемент помощи имеет различные виды контроля, и я также могу положиться на заместителя администратора относительно той части, за которую ее агентство конкретно отвечает. Но прежде всего, помощь в обеспечении безопасности, и это является самой большой частью помощи Украине, из дополнительной программы, фактически не деньги, а оружие. Мы совместно с вашим правительством имеем очень строгие протоколы относительно того, куда может попасть это оружие, и как отслеживать его перемещение", – рассказала посол.

По словам Бринк, США тесно сотрудничает с Министерством обороны Украины и другими службами безопасности.

Это вызов, поскольку вы находитесь в центре войны, иногда возникает вопрос, как учитывать потери на поле боя. Поэтому нам пришлось разработать некоторые альтернативные методы контроля, с которыми мы сотрудничаем с нашим правительством в Вашингтоне, с вашим правительством, чтобы в максимальной возможной степени отслеживать даже оружие в таком контексте. Это очень важная часть нашего контроля,

– сказала Бринк.

Она также отметила, что отдельной частью является непосредственная финансовая поддержка от США Украине. Третья часть включает гуманитарную и экономическую помощь – она администрируется Агентством США по международному развитию (USAID).

Бринк объяснила, что другие части помощи администрируются различными правительственными органами, включая Государственный департамент США. Посол рассказала, что в отношении третьей части помощи были установлены процедуры, поскольку она очень похожа на все виды помощи, которую Штаты предоставляют по всему миру.

"Обычно это делается через программного исполнителя (реализатора программы). Этот исполнитель должен выполнить ряд задач и отчитаться нам в посольство, а также, как мы делаем, в Конгресс", – сказала посол.

Треть американской дипломатической команды имеет обязанности по контролю за всей помощью от США, но, кроме этого, есть платформа OIG – она находится в посольстве, но действует независимо от посла. Ее задачей и обязанностью является контроль за тем, что делают американские дипломаты, и контроль за тем, что делает украинское правительство. Эта структура существует не только в посольстве, а также в Вашингтоне.

Что такое OIG Это Инспекторское генеральное управление для USAID, Государственного департамента и Департамента обороны США, которое включает 400 человек. В их распоряжении уже есть более 150 отчетов, которые сейчас или завершены, или находятся в процессе выполнения.

"Таким образом, это очень серьезная деятельность по надзору, которую мы поддерживаем как часть наших усилий по использованию средств американских налоговиков должным образом. Относительно условий. Таким образом, мы знаем, что есть некоторые условия для нашего использования этих средств", – рассказала Бринк.

Она не смогла раскрыть детали этих отчетов, но заметила, что со стороны США есть интерес убедиться в том, что, предоставляя эту помощь, Штаты действуют в соответствии с усилиями Украины по трансформации страны.

В то же время Изабель Коулмен отметила, что финансовая поддержка Украины является одним из самых тяжелых аспектов, что должно пройти это дополнительное финансирование. Поэтому на это направлено много внимания. По ее словам, в помощь США Украине были включены средства и на платформу для инспекции и учета.

Поэтому эта проверка продолжится, и мы хорошо это осознаем. Мы принимаем все меры, чтобы обеспечить, что деньги используются так, как должно быть. Прямая финансовая поддержка в этом дополнительном финансировании может быть направлена на медицинских работников, учителей сектора образования и также первых реагентов. Таким образом, это обеспечивает значительные ресурсы для правительства для оплаты этих расходов, освобождая средства правительства для использования их собственных ресурсов на другие нужды,

– рассказала Коулман.

Готова ли администрация Байдена исправить ошибку Клинтона

Бывший президент США Билл Клинтон заявил о своей ответственности за то, что заставил Украину отказаться от ядерного оружия в интересах России. Госпожа посол Бриджит Бринк ответила на вопрос журналиста 24 Канала, готова ли администрация нынешнего президента Джо Байдена взять на себя эту часть ответственности, чтобы исправить ошибку 30-летней давности и помочь Украине выиграть войну как можно быстрее.

Наша цель и цель, заявленная президентом Байденом, – это суверенная, независимая, демократическая, процветающая Украина, которая способна защитить себя и сдержать будущую агрессию. Он заявил об этом в Ираке почти два года назад, и он сказал это тогда, и это остается нашей целью сегодня. Что я могу сказать о том, что мы делаем сейчас, так это то, что мы активно ведем переговоры, и я уверена, что вы знаете об этом, с вашим правительством по двустороннему соглашению о безопасности, которое предоставит гарантии вам, народу и правительству, что Соединенные Штаты будут продолжать помогать Украине не только сейчас, но и в будущем, чтобы сдерживать будущие притеснения,

– отметила Бринк.

По словам госпожи посол, двусторонние соглашения Украины со странами-членами НАТО являются мостом к вступлению в Альянс.

"Кроме того, США поддерживают усилия Украины по развитию собственной оборонно-промышленной базы различными способами, чтобы помочь увеличить собственное производство, и мы также используем наши усилия с нашим правительством и бизнесом, чтобы увеличить наше производство. И это делаем не только мы, но и многие другие партнеры", – добавила она.

Бринк анонсировала, что США в двустороннем соглашении о безопасности с Украиной будут говорить о будущих обязательствах.

Как США помогают защитить энергетику Украины

Изабель Коулман отметила, что США делают все возможное, чтобы предотвратить дальнейшее разрушение энергосистемы Украины.

Это включает в себя пассивную защиту, о которой я говорила, которую мы помогаем правительству развивать вокруг очень важных объектов энергетики. Конечно, противовоздушная оборона,

– сказала она.

Коулман добавила, что США также предоставляют оборудование для ремонта линий электропередач, автотрансформаторов.