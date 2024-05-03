Об этом заявила посол США в Украине Бриджит Бринк во время круглого стола с заместителем председателя USAID Изобель Коулмен.
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Ответ посла
Во время круглого стола у Бриджит Бринк поинтересовались, почему США не позволяет применять американское оружие для ударов по России. В ответ на это посол отметила, что целью Джо Байдена является помочь Украине защитить себя и сдерживать будущую агрессию.
Однако первая часть помощи Украине в защите себя – это поставки наших и партнерских вооружений для поддержки ваших храбрых героев на фронте борьбы за восстановление вашей территории,
– указала дипломат.
В то же время позиция США с самого начала заключается в том, что Белый дом не позволяет и не способствует использованию их оружия в России, за пределами территории Украины.
Помощь США
- В апреле Конгресс наконец поддержал долгожданный пакет помощи для Украины на более чем 60 миллиардов долларов. Он, в частности, включает и ракеты ATACMS большего радиуса действия. В то же время тогда же стало известно, что в марте США якобы тайно отправили в Украину ATACMS. Впоследствии Пентагон подтвердил эту информацию,
- В то же время в США надеются, что передача ракет ATACMS также повлияет на Германию. Олаф Шольц до сих пор выступает против поставок Украине Taurus. Соединенные Штаты ожидают, что их помощь, а также соответствующие действия Франции и Великобритании помогут "льду тронутся".
- Также СМИ сообщают, что США могли закупить 81 боевой советский самолет у Казахстана. Пока точно неизвестно, куда направят их, однако наиболее вероятно – что в Украину. В этот список вошли перехватчики МиГ-31, истребители-бомбардировщики МиГ-27, истребители МиГ-29 и бомбардировщики Су-24 производства 1970-х и 1980-х годов.