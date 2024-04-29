Уже несколько лет Казахстан постепенно заменял устаревший парк боевых самолетов советского производства современными версиями., к примеру, российскими многоцелевыми самолетами Су-30СМ Кроме этого, государство ведет переговоры с западными производителями по поиску соответствующих боевых платформ.

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США купили советские самолеты

В октябре 2023 года правительство Казахстана выставило на аукцион 117 истребителей и бомбардировщиков советских времен. В частности, перехватчики МиГ-31, истребители-бомбардировщики МиГ-27, истребители МиГ-29 и бомбардировщики Су-24 производства 1970-х и 1980-х годов. Объявленная стоимость продаж составила один миллиард тенге (1, 5 миллионов долларов).

Самолеты были в негодном состоянии. Использование их в качестве доноров запчастей было ограничено, а ремонт– экономически нецелесообразн.

Несмотря на это, российско-англоязычный новостной сайт Reporter.RU и украинский телеграмм-канал Insider UA сообщали, что США приобрели 81 самолет из-за оффшоров. Речь идет о МиГ-27, МиГ-29 и Су-24.

Причины такой закупки не называли, однако высказывали предположение, что, поскольку все типы самолетов находятся на вооружении Украины, их, вероятно, со временем передадут в Киев. ВСУ могут разобрать их на запчасти или использовать в качестве приманок на аэродромах.

Казахстан хочет наладить отношения с Западом

Казахстан, вероятно, хочет развивать свои связи с западными странами и пытается уменьшить исторические стратегические и военные связи с Москвой, ведь Астану посещают политики, которые считаются недружественными к России.

Президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев посетил Германию осенью 2023 года и настаивал на том., что Астана "четко заявила, что будет соблюдать режим санкций". Он также сказал, что Казахстан не является "антироссийским" и ценит "всестороннее сотрудничество с Россией".

Глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон посетил Астану и заключил соглашения о торговле, образование, окружающая среда и поставка полезных ископаемых. Кэмерон отметил, что Казахстан окружен сложными соседями– Россией, Китаем, Афганистаном и Ираном, и предложил поддержку Лондона в решении проблем, возникающих в этом регионе.