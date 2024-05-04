Пані посол США в Україні Бріджит Брінк та заступниця адміністратора Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) Ізобель Коулман під час зустрічі зі ЗМІ в Києві розповіли про цілі пакету допомоги на 61 мільярд доларів, а також про контроль за коштами, інформує 24 Канал. Більш детально читайте далі в матеріалі.

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Пакет допомоги від США має на меті три цілі

Пані посол США в Україні Бріджит Брін Пакет розповіла, що виділення підтримки від Сполучених Штатів на 61 мільярд доларів має на меті:

допомогти перемогти Україні у війні проти Росії,

реформувати державу та наблизити її до ЄС і НАТО;

також він піде на роботу з підзвітністю американської допомоги.

Брінк зауважила, що, по-перше, це допомога для того, щоб Україна перемогла у війні проти Росії, та відзначила, що відразу після підписання закону Джо Байден схвалив пакети військової допомоги та фінансування контактів на виробництво зброї на майбутнє.

На додаток до військового аспекту, аспекту безпеки для перемоги у війні, ми усвідомлюємо, що збереження вашої економіки також є надзвичайно важливим. Тож частина додаткового пакету піде на підтримку зусиль, щоб продовжувати допомагати вам захищати вашу енергетичну інфраструктуру,

– сказала посол США.

Друга мета, за словами Брінк, полягає в тому, щоб допомогти перемогти "у битві за майбутнє", тобто США підтримуватимуть зусилля України з інтеграції до ЄС і НАТО та з перетворення на сильнішу та квітучу демократію. Відтак американська допомога підтримуватиме реформаторські зусилля в цьому напрямі.

"Третя частина – це підзвітність. Це важлива складова моєї роботи і нашого посольства. Також люди у Вашингтоні та в нашій системі мають контролювати для цього 61 мільярд допомоги… Конгрес часто запитує мене про це, щоразу, коли я відвідую Капітолій", – розповіла Брінк.

Американська дипломатка пояснила, що кожен елемент військової допомоги має різноманітні види контролю.

"Ми спільно з вашим урядом маємо дуже суворі протоколи щодо того, куди може потрапити ця зброя, та як відслідковувати її переміщення". За словами Брінк, Вашингтон тісно співпрацює в цьому напрямі з Міністерством оборони України та іншими органами безпеки.

Не зовсім кредит

Згідно із законом про допомогу Україні, американський лідер Джо Байден має протягом 45 днів укласти угоду з українським урядом про повернення економічної допомоги.

Ці норми стосуються прямої бюджетної підтримки на 7,85 мільярда доларів та коштів, які Україна може отримати з 1,57 мільярда доларів, передбачених на допомогу Україні та постраждалим від війни регіонам.

Коулмен не вважає, що це можна називати кредитом.

Це не кредит, це не структуровано як кредит. Це структуровано як угода, яка може мати деякі варіанти погашення,

– сказала вона.

Допомога USAID не припинялася, попри затримки від Конгресу США

Ізобель Коулман заявила, що USAID продовжувало працювати в Україні, оскільки має міцний бюджет, незважаючи на затримку у схваленні фінансування в Конгресі.

І я також хочу зазначити, що, незважаючи на затримку в ухваленні додаткового фінансування, слово "доповнення" означає, що це доповнення до всього іншого, що ми робимо. У нас дуже міцний бюджет. Це ніколи не припинялося. USAID виділив мільярд доларів на програми із забезпечення енергетичної безпеки. Ми продовжуємо працювати над економічним зростанням, сільським господарством, цифровими технологіями, демократією та управлінням. Усе це триває,

– сказала Коулман.

Однак вона підкреслила, що "додаткове фінансування дає нам додаткові ресурси".

За словами Коулман, це її другий візит до України, і він був зосереджений на низці зустрічей, зокрема, з представниками громадянського суспільства, аудиторами KPMG, консультантами з компанії Deloitte.

Також вона зазначила, що вчора було спущено на воду перше лоцманське судно, яке USAID надає уряду України, щоб допомогти збільшити експорт Дунаєм.

"Тож лоцманське судно – це лише один зі способів, яким ми підтримуємо збільшення експорту сільськогосподарської продукції, навіть коли чорноморські порти було закрито", – зазначила Коулман.

Крім цього, заступник адміністратора USAID також зустрівся з фермером, студентами Київської школи економіки, представниками уряду, зокрема сьогодні ввечері з прем'єр-міністром України.

І ми дуже чітко говорили про необхідність дотримуватися курсу на реформи, тому що це так важливо не тільки для України, а й для нашої подальшої підтримки,

– зазначила Коулман.

Хто буде контролювати допомогу від США

Під час зустрічі з журналістами у Брінк запитали, які умови допомоги від США має Україна, а також хто контролює її використання.

"Кожен елемент допомоги має різноманітні види контролю, і я також можу покластися на заступника адміністратора щодо частини, за яку її агентство конкретно відповідає. Але перед усім, допомога в забезпеченні безпеки, і це є найбільшою частиною допомоги Україні, з додаткової програми, фактично не гроші, а зброя. Ми спільно з вашим урядом маємо дуже строгі протоколи щодо того, куди може потрапити ця зброя, та як відслідковувати її переміщення", – розповіла посол.

За словами Брінк, США тісно співпрацює з Міністерством оборони України та іншими службами безпеки.

Це виклик, оскільки ви знаходитеся у центрі війни, іноді виникає питання, як обліковувати втрати на полі бою. Тому нам довелося розробити деякі альтернативні методи контролю, з якими ми співпрацюємо з нашим урядом у Вашингтоні, з вашим урядом, щоб в максимальній можливій мірі відстежувати навіть зброю в такому контексті. Це дуже важлива частина нашого контролю,

– сказала Брінк.

Вона також зауважила, що окремою частиною є безпосередня фінансова підтримка від США Україні. Третя частина включає гуманітарну та економічну допомогу – вона адмініструється Агентством США з міжнародного розвитку (USAID).

Брінк пояснила, що інші частини допомоги адмініструються різними урядовими органами, включаючи Державний департамент США. Посол розповіла, що у відношенні третьої частини допомоги були встановлені процедури, оскільки вона дуже схожа на всі види допомоги, яку Штати надають по всьому світу.

"Зазвичай це робиться через програмного виконавця (реалізатора програми). Цей виконавець має виконати ряд завдань та звітувати нам в посольство, а також, як ми робимо, в Конгрес", – сказала посол.

Третина американської дипломатичної команди має обов'язки з нагляду за всією допомогою від США, але, крім цього є платформа OIG – вона знаходиться у посольстві, але діє незалежно від посла. Її завданням і обов'язком є контроль за тим, що роблять американські дипломати, і контроль за тим, що робить український уряд. Ця структура існує не лише в посольстві, а також у Вашингтоні.

Що таке OIG Це Інспекторське генеральне управління для USAID, Державного департаменту та Департаменту оборони США, яке включає 400 осіб. У їх розпорядженні вже є понад 150 звітів, які зараз або завершені, або перебувають у процесі виконання.

"Таким чином, це дуже серйозна діяльність з нагляду, яку ми підтримуємо як частину наших зусиль з використання коштів американських податників належним чином. Щодо умов. Таким чином, ми знаємо, що є деякі умови для нашого використання цих коштів", – розповіла Брінк.

Вона не змогла розкрити деталі цих звітів, але зауважила, що зі сторони США є інтерес впевнитись у тому, що, надаючи цю допомогу, Штати діють відповідно до зусиль України щодо трансформації країни.

Водночас Ізобель Коулмен зауважила, що фінансова підтримка України є одним із найважчих аспектів, що має пройти це додаткове фінансування. Тому на це спрямовано багато уваги. За її словами, у допомогу США Україні були включені кошти і на платформу для інспекції та обліку.

Тому ця перевірка продовжиться, і ми добре цього усвідомлюємо. Ми вживаємо всіх заходів, щоб забезпечити, що гроші використовуються так, як це повинно бути. Пряма фінансова підтримка в цьому додатковому фінансуванні може бути спрямована на медичних працівників, вчителів сектору освіти і також перших реагентів. Таким чином, це забезпечує значні ресурси для уряду для оплати цих витрат, звільняючи кошти уряду для використання їх власних ресурсів на інші потреби,

– розповіла Коулмен.

Чи готова адміністрація Байдена виправити помилку Клінтона

Колишній президент США Білл Клінтон заявив про свою відповідальність за те, що змусив Україну відмовитися від ядерної зброї в інтересах Росії. Пані Посол Бріджит Брінк відповіла на питання журналіста 24 Каналу, чи готова адміністрація нинішнього президента Джо Байдена взяти на себе цю частину відповідальності, щоб виправити помилку 30-річної давності, та допомогти Україні виграти війну якнайшвидше.

Наша мета і мета, заявлена президентом Байденом, – це суверенна, незалежна, демократична, процвітаюча Україна, яка здатна захистити себе і стримати майбутню агресію. Він заявив про це в Іраку майже два роки тому, і він сказав це тоді, і це залишається нашою метою сьогодні. Що я можу сказати про те, що ми робимо зараз, так це те, що ми активно ведемо переговори, і я впевнена, що ви знаєте про це, з вашим урядом щодо двосторонньої угоди про безпеку, яка надасть гарантії вам, народу і уряду, що Сполучені Штати продовжуватимуть допомагати Україні в майбутньому, не тільки зараз, але і в майбутньому, щоб стримувати майбутні утиски,

– зазначила Брінк.

За словами пані посол, двосторонні угоди України з країнами-членами НАТО є мостом до вступу в Альянс.

"Крім того, США підтримують зусилля України з розбудови власної оборонно-промислової бази різними способами, щоб допомогти збільшити власне виробництво, і ми також використовуємо наші зусилля з нашим урядом і бізнесом, щоб збільшити наше виробництво. І це робимо не лише ми, а й багато інших партнерів", – додала вона.

Брінк анонсувала, що США у двосторонній угоді про безпеку з Україною будеть говорити про майбутні зобов'язання.

Як США допомагають захистити енергетику України

Ізобель Коулман наголосила, що США роблять все можливе, щоб запобігти подальшому руйнуванню енергосистеми України.

Це включає в себе пасивний захист, про який я говорила, і який ми допомагаємо уряду розбудовувати навколо дуже важливих об'єктів енергетики. Звичайно, протиповітряна оборона,

– сказала вона.

Коулман додала, що США також надають обладнання для ремонту ліній електропередач, автотрансформаторів.