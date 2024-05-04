Сили оборони вже отримали першу партію військової допомоги від США, зокрема протитанкові засоби та артилерійські снаряди 155 калібру. Проте, за інформацією міжнародної преси, основний обсяг зброї від Штатів, а також від Великої Британії та Німеччини очікується в Україні лише через кілька місяців.
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Україна чекає на допомогу від партнерів
Як пишуть журналісти з посиланням на власні джерела, вже зараз в українських захисників є ракети для систем протиповітряної оборони Patriot, доставлені з Іспанії через Польщу. Загалом уже наданий перший пакет підтримки оцінюють в 1 мільярд євро.
Водночас більшість важкого озброєння, яке вимагає складної логістики та посиленої охорони під час транспортування, буде доставлено пізніше. Це стосується бойових машин, катерів, гармат та інших систем, які перевозять морем та залізницею.
В України залишається небагато часу, щоб втратити проти стабільного просування Росії,
– акцентують в The New York Times.
За словами американських посадовців, навіть деякі види боєприпасів, фінансування яких було затверджено в рамках нової допомоги, можуть прибути не раніше кінця літа. Така затримка пов'язана з великою кількістю замовлень та необхідністю їх виробництва та доставки.
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Ширший контекст: що потрібно знати
- Прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак 23 квітня оголосив про виділення нашій державі найбільшого в історії пакета військової допомоги. Він включає човни, ракети для ППО, снаряди, техніку та різноманітні транспортні засоби.
- Президент США Джо Байден 24 квітня підписав законопроєкт про виділення нашій державі майже 61 мільярда доларів. Щодо надання цих коштів нашій державі у Вашингтоні упродовж більш як пів року тривали запеклі дискусії.
- Водночас газета The New York Times пише, що Німеччина погодилась передати Силам оборони України зенітний ракетний комплекс Patriot. Ця установка вкрай важлива для захисту неба, наші воїни невдовзі почнуть навчання на німецькій авіабазі.