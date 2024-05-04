Силы обороны уже получили первую партию военной помощи от США, в частности противотанковые средства и артиллерийские снаряды 155 калибра. Однако, по информации международной прессы, основной объем оружия от Штатов, а также от Великобритании и Германии ожидается в Украине только через несколько месяцев.

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Украина ждет помощи от партнеров

Как пишут журналисты со ссылкой на собственные источники, уже сейчас у украинских защитников есть ракеты для систем противовоздушной обороны Patriot, доставлены из Испании через Польшу. В общем уже предоставленный первый пакет поддержки оценивается в 1 миллиард евро.

В то же время большинство тяжелого вооружения, которое требует сложной логистики и усиленной охраны во время транспортировки, будет доставлено позже. Это касается боевых машин, катеров, пушек и других систем, которые перевозят морем и железной дорогой.

У Украины остается немного времени, чтобы потерять против стабильного продвижения России,

– акцентируют в The New York Times.

По словам американских чиновников, даже некоторые виды боеприпасов, финансирование которых было утверждено в рамках новой помощи, могут прибыть не раньше конца лета. Такая задержка связана с большим количеством заказов и необходимостью их производства и доставки.

Обратите внимание! Несмотря на ожидания, Украина выражает благодарность за оказанную поддержку и надеется на продолжение эффективного сотрудничества с международными партнерами в борьбе за свою независимость и суверенитет.

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Более широкий контекст: что нужно знать