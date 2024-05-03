Учения начнутся 6 мая и продлятся шесть недель. Берлин согласился передать Украине еще одну систему Patriot в середине апреля 2024 года.

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Что известно о сроках передачи Patriot Украине

Иностранные журналисты сообщили, что на Patriot будут обучать ориентировочно 70 наших военных.

После завершения учений немецким войскам обычно нужно ориентировочно 2 дня, чтобы перевезти огромные пусковые установки, радар и другие части в логистический центр в Польше и передать их украинским официальным лицам, которые должны перевезти их через границу,

– заявило издание.

Журналисты объяснили, что зенитный ракетный комплекс может прибыть в Украину не раньше конца июня. В то же время поставки Patriot может совпасть с поставкой F-16.

"Хотя Украина просила эти самолеты почти с начала войны в феврале 2022 года, их поставки ожидаются только летом этого года – и сначала только в небольшом количестве", – отметило издание.

Когда стоит ожидать помощи от США

Американское издание написало, что США уже передали Украине небольшую партию из первого пакета помощи на 1 миллиард евро. Однако для передачи остальных могут понадобиться месяцы.

Журналисты, ссылаясь на показания более 10 должностных лиц из США и Европы, написали, что:

28 апреля ВСУ получили от США партию противотанковых ракет, снарядов и 155-миллиметровых артиллерийских снарядов;

29 апреля в Украину поступила вторая партия американского оружия;

30 апреля в Польшу прибыла новая партия ракет-перехватчиков к системе Patriot из Испании, которые, по словам испанского чиновника, "вскоре будут на украинском фронте".

По данным издания, часть военной помощи начала поступать Украине еще до объявления об этом. В частности, британский источник написал, что часть помощи из британского пакета, объявленного Риши Сунаком 23 апреля, начала поступать ВСУ еще несколько недель назад.

Вооружение, обещанное Соединенными Штатами, Великобританией и Германией – все они объявили о новой значительной военной поддержке в течение последних трех недель – могут занять месяцы, прежде чем поступит достаточно значительное количество, чтобы укрепить оборону Украины на поле боя,

– объяснили журналисты.

Одной из причин таких сроков является логистика. Ведь боевые машины, катера, современные пушки, пусковые установки и и системы противовоздушной обороны из-за их размеров часто приходится перевозить морем и поездами с усиленной охраной.

Более того, американский чиновник на условиях анонимности заявил, что большую часть крупного вооружения и даже часть боеприпасов, которые отправят США, скорее всего, не доставят до середины лета, а то и позже.

Осложняет ситуацию и то, что не все обещанное оружие сразу доступно. Кроме того, США должны определиться, откуда брать обещанную ВСУ технику так, чтобы не поставить под угрозу боеспособность подразделений НАТО, которые ее используют. Говорится о боевых машинах пехоты Bradley и транспортеры Humvee, которые были частью американского пакета помощи. Что касается другого оружия, то, например, артиллерийские снаряды калибра 155 миллиметров, в которых крайне нуждается Украина, дефицитные во всем мире.

Обратите внимание! Конгресс США поддержал предоставление Украине более 60 миллиардов долларов помощи. 24 апреля документ подписал Джо Байден. Тогда президент США заявил, что в течение нескольких следующих часов сделает все, чтобы передать документ в соответствующие органы, чтобы ракетные системы, оружие были направлены в Украину.