Об этом в эфире заявил представитель Воздушных сил Илья Евлаш. В комментарии 24 Каналу он объяснил, что эти слова не стоит воспринимать буквально, ведь "после Пасхи" – довольно растянутое понятие.

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Когда в Украине появятся F-16

Ответ на вопрос о том, когда Украина получит истребители F-16, интересует, наверное, всех украинцев. Так, ведущие одного из телеканалов в очередной раз поинтересовались у представителя Воздушных сил, есть ли какие-то ориентиры, когда примерно самолеты начнут работать на украинской территории. В ответ Илья Евлаш лишь с улыбкой заявил, что "после Пасхи".

Так, есть. После Пасхи. Конечно, что мы не загадываем эти все сроки, уже несколько раз эта дата менялась. Поэтому, мы ждем. Наша задача – работать с тем, что нам предоставят, мы не несем ответственности за поставки непосредственно, это вопрос к высшему военно-политическому руководству. Когда первые истребители прибудут в Украину, мы обязательно об этом будем говорить,

– сказал представитель Воздушных сил в эфире одного из телеканалов.

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Не все поняли шутку спикера Воздушных сил, поэтому в комментарии 24 Каналу Евлаш объяснил, что понятие "после Пасхи" – довольно растяжимое. Он отметил, что Украина еще ждет F-16 от стран-партнеров, которые неоднократно отмечали, что самолеты будут в этом году.

Воздушные силы, как и все украинцы, ждут получения этих многоцелевых истребителей, которые значительно поддержат и усилят наше воздушное пространство. Как только это станет возможным, Воздушные силы обязательно официально прокоммуницируют и проинформируют о получении F-16,

– подчеркнул Евлаш.

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