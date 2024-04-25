Речь идет о четырех украинских летчиках. Это те пилоты, которых отобрал Генштаб ВСУ.

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Что известно о подготовке к полетам на F-16

Франция пока не будет предоставлять истребители, но уже участвует в обучении десяти украинских пилотов, отобранных их Генштабом. Им от 20 до 22 лет. Шестеро все еще учатся в Соединенном Королевстве, чтобы овладеть английским, основным языком для пилотов НАТО, и изучить основы аэронавтики,

– отметило издание.

По их данным, четверо пилотов уже прошли языковую подготовку, однако имеют небольшой опыт управления гражданскими, или учебно-тренировочными самолетами. Именно поэтому эти летчики находятся на авиабазе на юго-западе Франции, где проходят обучение воздушному бою на F-16.

Журналисты объяснили, что наших пилотов обучают аналогично, как обучали французских летчиков Военно-воздушных сил и морской авиации. Известно, что:

обучение происходит вдвое быстрее;

занятия будут проходить на тренажерах;

перед обучением на F-16 пилоты должны налетать 80 часов на легких штурмовых реактивных самолетах Alpha Jet.

Этот период подготовки продлится ориентировочно 6 месяцев. После этого пилоты пересядут на F-16 в Соединенных Штатах или одной из европейских стран, которая имеет F-16. Технические команды, включая механиков, скорее всего, будут учиться в США.

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