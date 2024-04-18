Об этом заявил премьер-министр Бельгии Александр де Кроо во время второго дня саммита ЕС, передает корреспондентка 24 Канала в Брюсселе.
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Украина может получить самолеты в ближайшее время
Бельгия является частью коалиции истребителей F-16. Сейчас украинские пилоты проходят подготовку, но первые самолеты могут быть доставлены в ближайшее время.
Эта коалиция F-16 важна и остается важной, потому что эти F-16 также имеют противовоздушный потенциал, и Бельгия играет в этом очень важную роль. Именно мы обеспечиваем подготовку украинских пилотов на наших самолетах. Поставка первого самолета с подготовленными пилотами может состояться до лета этого года,
– сказал де Кроо.
Бельгийский лидер также рассказал, что в среду вечером, 17 апреля, европейские партнеры обсуждали пути усиления защиты украинского неба. В частности Германия уже передает дополнительную систему Patriot. Североатлантический Альянс также призывает передать имеющиеся системы ПВО для Украины, поскольку это принесет больше пользы, чем их хранение в Европе.
Предоставление Украине F-16: актуальные новости
- Министр иностранных дел Дании Ларс Люкке Расмуссен в эксклюзивном комментарии 24 Каналу заявил, что его страна, вероятно, первой передаст Украине F-16. Он отметил, что летом 2024 года наша страна получит первые шесть западных истребителей. По словам министра, правительство Дании имело "великолепное сотрудничество с Украиной" по этим вопросам.
- Норвегия обещает Украине F-16 с новейшим вооружением. По словам министра иностранных дел Норвегии Эспена Барта Эйде, такие истребители смогут избивать по линии фронта. В настоящее время Норвегия вместе с коллегами из Дании и Нидерландов проводит подготовку украинских пилотов.
- Министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен заявила, что вместе с обещанными дополнительными шестью F-16 ВСУ получат в общей сложности 24 истребителя.
- Украинские пилоты проходят завершающий этап обучения на F-16 в Дании и США. Там они, в частности, учатся сбивать ракеты и "Шахеды". Фактически пилоты на учебе отрабатывают те задачи, с которыми они будут иметь дело в Украине.