Об этом заявил премьер-министр Бельгии Александр де Кроо во время второго дня саммита ЕС, передает корреспондентка 24 Канала в Брюсселе.

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Украина может получить самолеты в ближайшее время

Бельгия является частью коалиции истребителей F-16. Сейчас украинские пилоты проходят подготовку, но первые самолеты могут быть доставлены в ближайшее время.

Эта коалиция F-16 важна и остается важной, потому что эти F-16 также имеют противовоздушный потенциал, и Бельгия играет в этом очень важную роль. Именно мы обеспечиваем подготовку украинских пилотов на наших самолетах. Поставка первого самолета с подготовленными пилотами может состояться до лета этого года,

– сказал де Кроо.

Бельгийский лидер также рассказал, что в среду вечером, 17 апреля, европейские партнеры обсуждали пути усиления защиты украинского неба. В частности Германия уже передает дополнительную систему Patriot. Североатлантический Альянс также призывает передать имеющиеся системы ПВО для Украины, поскольку это принесет больше пользы, чем их хранение в Европе.

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