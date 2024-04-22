Об этом говорится в расследовании российских оппозиционных журналистов, передает 24 Канал. По данным издания, в январе 2019 года Кадырову впервые поставили диагноз "некроз поджелудочной железы".
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"Небольшое недомогание"
Вот уже год состояние здоровья главы Чечни вызывает много вопросов. Тот факт, что Кадыров болен, официально отрицается прежде всего им самим и его окружением,
– говорится в материале.
В то же время трудно не замечать изменения во внешности Кадырова и его частые отпуска в связи с "временной нетрудоспособностью".
Сначала он сообщал о "небольшом недомогании", температуре и гриппе, при которых ему почему-то "капельницы" ставили всего два дня. На этом моменте лечение банальной простуды капельницами уже вызвало у многих недоумение.
Постоянные исчезновения Кадырова
Еще больше вопросов появилось осенью 2019 года. Тогда в октябре Кадыров исчез из публичного поля, а сетью распространялись сообщения о плохом состоянии здоровья главы Чечни, связанный якобы с его отравлением.
Журналисты сообщают, что именно с 2019 года минимум дважды в год Кадыров начал проходить регулярные, в том числе и хирургические, процедуры в ЦКБ Управления делами президента России.
В январе 2020 года Кадыров снова вынужден был взять отпуск в связи с "временной нетрудоспособностью". И снова, по официальной версии, у Кадырова были "мелкие проблемы со здоровьем", которые, однако, снова лечили "курсом капельниц" в Москве.
Резкое ухудшение
Весной 2022 года состояние здоровья Кадырова стало стремительно ухудшаться.
Даже самый невнимательный наблюдатель не мог не заметить, как вследствие отказа почек и застоя жидкости в легких (последствия основного заболевания) Кадыров увеличился в размерах в полтора раза. Форма его живота приобрела все признаки панкреатогенного асцита, у него появилась жуткая одышка, он стал с трудом говорить, медленно ходить, слишком тепло для чеченского климата одеваться,
– пишут авторы расследования.
Уже в сентябре того же года, по данным издания, Кадыров попал в реанимацию. Официально российские СМИ сообщали, что Кадыров "в командировке".
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По данным источников среди врачей, в ходе проведения общего обследования были получены данные МРТ мозга, результаты которой "привели близких Кадырова в подавленное состояние".
Бывшего лидера уже не будет, болезнь будет серьезно влиять. Даже в том случае, если он сейчас и выздоровеет, он будет уже ни живым, ни мертвым..
– сообщают источники, близкие к Кадырову.
Кто станет преемником
В случае смерти Кадырова, или потери им дееспособности, следующим лидером Чечни может стать Апты Алаудинов. Сейчас он возглавляет спецназ АХМАТ и был одним из главных спикеров съезде "Единой России". В январе появилась новость, что Алаудинов стал доверенным лицом Путина на президентских выборах, а в феврале глава Чечни поздравил его с отличным окончанием обучения в Академии Генштаба ВС России.
В марте Алаудинов успешно завершил переговоры о переходе костяка ЧВК "Вагнера" в возглавляемый им спецназ "Ахмат". А затем Путин подписал приказ о назначении Алаудинова на должность заместителя начальника Главного управления по военно-политической работе минобороны России.
Ранее Кадыров разрешил силовикам ликвидировать без суда и следствия не только подозреваемых в совершении преступления, но и их родственников. Путин ожидаемо никак на это не отреагировал, ведь Кадыров пользуется неприкосновенностью и делает абсолютно все, что ему заблагорассудится.