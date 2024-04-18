Видео инцидента в Дагестане опубликовал ряд российских телеграмм-каналов, передает 24 Канал. Впоследствии на эти "междоусобные войны" отреагировал и сам Кадыров.
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Что вообще произошло
По информации российских СМИ, силовики остановили автомобиль Цакаева на ФКПП Герзель в Новолацком районе, потребовали предъявить документы и выйти из машины.
Алихан Цакаев ожидаемо решил, что он не будет выполнять приказы полицейских, поэтому просто попытался на них наехать своим внедорожником. В то же время силовики не придумали ничего лучшего, чем силой вытащить его из автомобиля и потаскать генерал-майора по асфальту.
Российские силовики задерживают главу МЧС Чечни – смотрите видео
Вскоре после задержания Цакаева к КПП "Герзель" приехали 11 автомобилей из Чечни, в частности три машины ДПС. Как сообщают журналисты, там также оказался и Абузайд Висмурадов – командир СОБР "Ахмат".
В ходе столкновения с угрозами применения оружия кадыровцы силой забрали задержанного и увезли, очевидно превышая должностные полномочия и угрожая убийством сотрудникам МВД при исполнении,
– пишут российские издания.
Что сказал Кадыров
Рамзан Кадыров заявил, что задержание главы МЧС Чечни Алихана Цакаева на границе с Дагестаном – "позорная провокация". Он также потребовал освободить дагестанских полицейских, которые остановили чиновника.
По словам Кадырова, силовики на КПП "Герзель" попытались "провести в грубой форме задержание Алихана Гармановича", эти действия проводились без объяснения причин. Глава Чечни подтвердил, что формы при себе у чиновника не было.
Что происходит в России
- Россия начала выводить войска из Нагорного Карабаха, который ранее отвоевал Азербайджан. Первые военные и техника уже покинули территорию храма Худаванг в Кельбаджарском районе. Россияне также начали выходить с базы Ходжалы и планируют полностью покинуть эти территории в ближайшие дни.
- Власти Татарстана решили привлекать подростков с 14 лет для для работы на оборонных заводах. Российские СМИ сообщают, что об этом стало известно из новой региональной программы "содействие занятости молодежи", которую подготовило правительство региона.
- Кадыров разрешил силовикам ликвидировать без суда и следствия не только подозреваемых в совершении преступления, но и их родственников. Путин, разумеется, никак на это не отреагировал.