Відео інциденту в Дагестані опублікувала низка російських телеграм-каналів, передає 24 Канал. Згодом на ці "міжусобні війни" відреагував і сам Кадиров.
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Що взагалі відбулось
За інформацією російських ЗМІ, силовики зупинили автомобіль Цакаєва на ФКПП Герзель у Новолацькому районі, вимагали пред'явити документи та вийти з машини.
Аліхан Цакаєв очікувано вирішив, що він не виконуватиме накази поліцейських, тому просто спробував на них наїхати своїм позашляховиком. Водночас силовики не вигадали нічого кращого, ніж силою витягти його з автомобіля та потягати генерал-майора асфальтом.
Російські силовики затримують главу МНС Чечні – дивіться відео
Невдовзі після затримання Цакаєва до КПП "Герзель" приїхали 11 автомобілів із Чечні, зокрема три машини ДПС. Як повідомляють журналісти, там також опинився й Абузайд Вісмурадов — командир СОБР "Ахмат".
У ході сутички з погрозами застосування зброї кадировці силою забрали затриманого і відвезли, вочевидь перевищуючи посадові повноваження та погрожуючи вбивством співробітникам МВС при виконанні,
– пишуть російські видання.
Що сказав Кадиров
Рамзан Кадиров заявив, що затримання глави МНС Чечні Аліхана Цакаєва на кордоні з Дагестаном – "ганебна провокація". Він також вимагає звільнити дагестанських поліцейських, які зупинили чиновника.
За словами Кадирова, силовики на КПП "Герзель" спробували "провести у грубій формі затримання Аліхана Гармановича", ці дії проводились без пояснення причин. Глава Чечні підтвердив, що форми при собі у чиновника не було.
Що відбувається в Росії
- Росія почала виводити війська з Нагірного Карабаху, який раніше відвоював Азербайджан. Перші військові та техніка вже покинули територію храму Худаванг у Кельбаджарському районі. Росіяни також почали виходити з бази Ходжали і планують повністю залишити ці території найближчими днями.
- Влада Татарстану вирішила залучати підлітків з 14 років для роботи на оборонних заводах. Російські ЗМІ повідомляють, що про це стало відомо з нової регіональної програми "сприяння зайнятості молоді", яку підготував уряд регіону.
- Кадиров дозволив силовикам ліквідовувати без суду та слідства не тільки підозрюваних у здійсненні злочину, але і їхніх родичів. Путін, зрозуміло, ніяк на це не відреагував.