Відео інциденту в Дагестані опублікувала низка російських телеграм-каналів, передає 24 Канал. Згодом на ці "міжусобні війни" відреагував і сам Кадиров.

Читайте також Найбільший хабар в історії країни: в Росії двом силовиками висунули звинувачення

Що взагалі відбулось

За інформацією російських ЗМІ, силовики зупинили автомобіль Цакаєва на ФКПП Герзель у Новолацькому районі, вимагали пред'явити документи та вийти з машини.

Аліхан Цакаєв очікувано вирішив, що він не виконуватиме накази поліцейських, тому просто спробував на них наїхати своїм позашляховиком. Водночас силовики не вигадали нічого кращого, ніж силою витягти його з автомобіля та потягати генерал-майора асфальтом.

Російські силовики затримують главу МНС Чечні – дивіться відео

Невдовзі після затримання Цакаєва до КПП "Герзель" приїхали 11 автомобілів із Чечні, зокрема три машини ДПС. Як повідомляють журналісти, там також опинився й Абузайд Вісмурадов — командир СОБР "Ахмат".

У ході сутички з погрозами застосування зброї кадировці силою забрали затриманого і відвезли, вочевидь перевищуючи посадові повноваження та погрожуючи вбивством співробітникам МВС при виконанні,

– пишуть російські видання.

Що сказав Кадиров

Рамзан Кадиров заявив, що затримання глави МНС Чечні Аліхана Цакаєва на кордоні з Дагестаном – "ганебна провокація". Він також вимагає звільнити дагестанських поліцейських, які зупинили чиновника.

За словами Кадирова, силовики на КПП "Герзель" спробували "провести у грубій формі затримання Аліхана Гармановича", ці дії проводились без пояснення причин. Глава Чечні підтвердив, що форми при собі у чиновника не було.

Що відбувається в Росії