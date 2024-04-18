Зазначають, що злочинну схему організував Георгій Сатюков, який працював в управлінні "К" мвс Росії, який спеціалізується на кіберзлочинах, та його товариш по службі Дмитро Соколов.

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Російський суд заочно заарештував "рекордсменів"

17 квітня Басманний суд Москви заочно заарештував Сатюкова у справі про хабар в особливо великому розмірі.

"За версією слідства, обвинувачені нав'язали "дах" Олексію Іванову (Білюченку) — сисадміну криптобіржі Wex. Погрожували йому кримінальною справою за невидачу відкату. У результаті з березня 2019 року по жовтень 2021 року Сатюков і Соколов отримали хабарі у криптовалюті на суму, еквівалентну 4,9 мільярда рублів", – йдеться у повідомленні.

Зазначають, що хабар був переведений Сатюкову в криптовалюті через онлайн-гаманці Соколова.

Втім, в Росії бідкають, що мало того, що силовики опосміли тримати таку велику суму, не поділившись нею "з ким треба", притягнути цих ділків до відповідальності буде не так уже й просто, адже вони просто втекли з країни.

Хабарники Росії