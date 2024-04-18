Журналісти опозиційного видання "Верстка" наголосили, що під час підрахунку враховували лише штрафи, рішення щодо яких вже набрало чинності.

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Росіян оштрафували на 206 мільйонів рублів за "фейки" про війну

У виданні наголосили, що найбільше росіян штрафували за статтею про "дискредитацію" російської армії. Так, за два роки винним присудили штрафів майже на 190 мільйонів рублів.

У 2022 році сума призначених російськими судами штрафів за "дискредитацію" склала 117,4 мільйона рублів, а у 2023 році – 72,4 мільйона рублів. При цьому у 2022 – 2023 роках силовики передали до судів 8 628 протоколів за цією статтею,

– зазначили журналісти.

Крім того, сума призначених судами росіянам штрафів за кримінальною статтею про поширення "фейків" про російську армію за два роки склала 11,2 мільйона рублів. У 2022 році засуджених оштрафували на 4,7 мільйона рублів, а у 2023 році – на 6,5 мільйона рублів.

"Водночас за кримінальною статтею про повторну "дискредитацію" російської армії у 2022 році росіян оштрафували на 250 тисяч рублів, а вже у 2023 році сума штрафів за цією статтею зросла майже у 20 разів – до 4,8 мільйона рублів", – пишуть у "Верстці".

Варто наголосити, що, за даними Слідчого комітету Росії на січень 2024 року, з початку повномасштабної російської агресії було заведено 273 кримінальні справи про військові "фейки". Ще 81 кримінальну справу було порушено за статтею про "дискредитацію" російської армії.

Загалом, у період з березня 2022 року по січень 2024 року російські суди розглянули загалом 134 справи за участю 136 осіб щодо цих статей. Зокрема, у 2023 році було порушено 90 кримінальних справ, пов'язаних із військовими фейками. Крім того, до суду було передано 44 кримінальні справи, пов'язані з "дискредитацією" російської армії, в яких фігурують 45 осіб.

У нещодавньому звіті правозахисного проєкту "ОВД-Інфо" з'ясувалося, що загалом 282 особи були причетні до справ, пов'язаних із поширенням "фейків" про військових у період з березня 2022 року по січень 2024 року. Крім того, 177 осіб були причетні до справ про "дискредитацію" російської армії за той самий період часу.