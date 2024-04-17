Росіяни також почали виходити з бази Ходжали і планують повністю залишити ці території найближчими днями. Речник Путіна Пєсков також підтверджує цю інформацію, про це повідомляють російські ЗМІ, передає 24 Канал.
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Перші російські "миротворці" вже покинули Нагірний Карабах
Перші групи російських "миротворців" та їх військова техніка залишили територію храму Худаванг у Кельбаджарському районі кілька днів тому. Зараз монастир охороняє азербайджанська поліція.
За інформацією від джерел видання, російські "миротворці" також покидають базу в Ходжали. За їхніми даними, російські "миротворці" покинуть території Азербайджану протягом кількох днів.
Цю інформацію також підтверджує Пєсков, про це інформують російські ЗМІ.
Конфлікт між Вірменією та Азербайджаном
- У вересні 2023 року "влада" Нагірного Карабаху прийняла пропозицію вивести свої війська з регіону, що стало результатом домовленостей з Азербайджаном. Цей крок фактично означив капітуляцію Вірменії і повернення контролю над Нагірним Карабахом до складу Азербайджану.
- У той самий день президент Азербайджану Ільхам Алієв підкреслив важливість відновлення територіальної цілісності країни. Він висловив задоволення щодо швидкого виконання всіх завдань антитерористичної операції азербайджанською армією, яка зайняла менше, ніж добу.
- Під час зустрічі в Гренаді 5 жовтня прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян офіційно підтвердив визнання Нагірного Карабаху як частини суверенної території Азербайджану.