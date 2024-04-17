Росіяни також почали виходити з бази Ходжали і планують повністю залишити ці території найближчими днями. Речник Путіна Пєсков також підтверджує цю інформацію, про це повідомляють російські ЗМІ, передає 24 Канал.

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Перші російські "миротворці" вже покинули Нагірний Карабах

Перші групи російських "миротворців" та їх військова техніка залишили територію храму Худаванг у Кельбаджарському районі кілька днів тому. Зараз монастир охороняє азербайджанська поліція.

За інформацією від джерел видання, російські "миротворці" також покидають базу в Ходжали. За їхніми даними, російські "миротворці" покинуть території Азербайджану протягом кількох днів.

Цю інформацію також підтверджує Пєсков, про це інформують російські ЗМІ.

Зверніть увагу! Російські миротворці, у кількості 2 тисяч, розміщувалися в Карабасі з 2020 року та мали залишатися там до 2025. Однак, у вересні 2023 року Азербайджану вдалося взяти Нагірний Карабах під свій контроль в ході короткої одноденної операції.

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