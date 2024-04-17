Россияне также начали выходить с базы в Ходжалы и планируют полностью покинуть эти территории в ближайшие дни. Пресс-секретарь Путина Песков также подтверждает эту информацию, об этом сообщают российские СМИ, передает 24 Канал.
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Первые российские "миротворцы" уже покинули Нагорный Карабах
Первые группы российских "миротворцев" и их военная техника покинули территорию храма Худаванг в Кельбаджарском районе несколько дней назад. Сейчас монастырь охраняет азербайджанская полиция.
По информации от источников издания, российские "миротворцы" также покидают базу в Ходжалы. По их данным, российские "миротворцы" покинут территории Азербайджана в течение нескольких дней.
Эту информацию также подтверждает Песков, об этом информируют российские СМИ.
Конфликт между Арменией и Азербайджаном
- В сентябре 2023 года "власти" Нагорного Карабаха приняли предложение вывести свои войска из региона, что стало результатом договоренностей с Азербайджаном. Этот шаг фактически означал капитуляцию Армении и возвращение контроля над Нагорным Карабахом Азербайджану.
- В тот же день президент Азербайджана Ильхам Алиев подчеркнул важность восстановления территориальной целостности страны. Он выразил удовлетворение относительно быстрого выполнения всех задач антитеррористической операции азербайджанской армией.
- Во время встречи в Гренаде 5 октября премьер-министр Армении Никол Пашинян официально подтвердил признание Нагорного Карабаха как части суверенной территории Азербайджана.