Россияне также начали выходить с базы в Ходжалы и планируют полностью покинуть эти территории в ближайшие дни. Пресс-секретарь Путина Песков также подтверждает эту информацию, об этом сообщают российские СМИ, передает 24 Канал.

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Первые российские "миротворцы" уже покинули Нагорный Карабах

Первые группы российских "миротворцев" и их военная техника покинули территорию храма Худаванг в Кельбаджарском районе несколько дней назад. Сейчас монастырь охраняет азербайджанская полиция.

По информации от источников издания, российские "миротворцы" также покидают базу в Ходжалы. По их данным, российские "миротворцы" покинут территории Азербайджана в течение нескольких дней.

Эту информацию также подтверждает Песков, об этом информируют российские СМИ.

Обратите внимание! Российские миротворцы, в количестве 2 тысяч, размещались в Карабахе с 2020 года и должны были оставаться там до 2025. Однако в сентябре 2023 года Азербайджану удалось взять Нагорный Карабах под свой контроль в ходе короткой однодневной операции.

Конфликт между Арменией и Азербайджаном