Кадыров разрешил силовикам ликвидировать без суда и следствия не только подозреваемых в совершении преступления, но и их родственников. Российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко сказал 24 Каналу, что кровная месть, которую возвращает Кадырова, это откат к родоплеменному обществу. Примечательно, что заявление Кадыров провозгласил официально во время совещания с сотрудниками МВД и росгвардии Чечни.
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Будет платить гигантскую дань
В то же время ждать реакции от Путина на это заявления Кадырова не стоит. Его полностью устраивает существование внутри России дикого, архаического, средневекового анклава, живущего по своим правилам.
Для Путина главное – это постоянное декларирование со стороны Кадырова верности главе Кремля. К тому же Кадыров в определенной степени держит в подчинении путинскому режиму не только Чечню, но и Северный Кавказ.
– подчеркнул оппозиционный журналист.
За эту верность Путин, по мнению Яковенко, по-прежнему будет платить гигантскую дань Кадырову, благодаря чему глава Чечни сможет поддерживать существование своих боевиков и частично подкармливать верхушку чеченского населения.
Цепной пес Путина
В то же время Кадырова ненавидят все силовики в Москве, ведь он действительно пользуется неприкосновенностью и делает все, что ему вздумается на территории Чечни, а также других регионов. Это не может не вызвать раздражение и негодование. Однако публично это не показывается.
Более того, Кадыров даже вмешивается в вопросы внешней политики, делает заявления по поводу глав иностранных государств. Это также ему разрешается, потому что он является цепным псом Путина.
"Однако если Кадыров решит претендовать на нечто большее, в том числе занять кремлевский трон, его просто ликвидируют. В этом нет сомнений ни у кого", – подчеркнул Игорь Яковенко.
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- Напомним, что ранее Кадыров назвал Иосифа Сталина предателем, однако Путин не отреагировал на это. Хотя ни одному другому российскому руководителю Путин не позволил бы критику Сталина, который для главы Кремля является иконой.
- В то же время Путин позволяет наглеть не только Кадырову, но и его 15-летнему сыну Адаму. Тот избил без суда и следствия в СИЗО человека, который якобы подозревался в сожжении Корана.
- Также Адама Кадырова "обвешивают" государственными наградами и почестями. В частности, он имеет орден "за личный вклад в развитие межнационального и межрегионального единства". Ранее он получил звание "герой Чечни", а также занял кресло начальника отдела обеспечения безопасности главы Чечни.