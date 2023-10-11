Кроме того, президент Палестины Махмуд Аббас вроде бы планирует посетить Россию и встретиться с Владимиром Путиным. Как рассказал 24 Каналу российский правозащитник Марк Фейгин, такое посещение традиционно для Кремля. Ведь Махмуд Аббас бывший агент КГБ, поэтому продолжает контактировать с Россией.
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Зачем Кадыров заговорил об отправлении "миротворцев" в Палестину
"Если говорить о Кадырове. Какие "миротворцы"? Куда они доедут? А он хоть куда-то доезжал? В Ростов, например. Это просто смешно. Пусть попробует. Пусть попытается ступить на территорию Израиля. Неизвестно, чем это закончится для его "миротворцев"", – сказал российский правозащитник.
По словам Фейгина, в заявлении Кадырова читается пропагандистская риторика. Однако амбиции самопровозглашенного главы Чечни останутся в его мечтах. Рамзан Кадыров – это созданная фигура Кремля.
Конечно, "Дон" имеет определенные индульгенции от Путина, поэтому и болтает такие вещи. Ведь другим субъектам России, исповедующим ислам, не разрешено выступать с такими нарративами.
За словами Кадырова ничего не стоит. Он всегда что-то обещает, но никогда ничего не реализует,
– подчеркнул Фейгин.
Что означает для России проигрыш ХАМАС в войне против Израиля
Как заметил российский правозащитник, предположительно, боевиков ХАМАС могли готовить наемники ЧВК "Вагнера", но на территории Сирии, в частности, учить руководить БПЛА. Однако для этого требуются существенные доказательства.
Если такие факты будут, то это будет ужасно для Москвы. Как минимум, Израиль сменит позицию с умеренной на более горячую поддержку Украины в войне с Москвой,
– отметил Фейгин.
Также, по его мнению, если ХАМАС проиграет Израилю, возможно, для Украины это будет выгодно.
Фэйгин также считает, что затягивание Запада с поставками оружия в Украину привело к новому конфликту на Ближнем Востоке.
Фейгин предположил, что будет означать проигрыш ХАМАС для России: смотреть видео
"Если бы с Москвой решительнее действовали и поставляли Украине оружие, возможно, все бы иначе происходило. Уже 20 месяцев война и не видно ни конца ни края, поэтому это становится соблазном в некоторых местах проводить подобные операции или начинать войны. Поскольку в этой мутной ситуации можно решить свои проблемы", – заметил российский правозащитник.
Однако, если Израиль достаточно быстро "приструнит" террористов ХАМАС, то Москва, скорее всего, проиграет в этой ситуации, чем выиграет. Ведь Запад начнет более решительно поставлять оружие нашему государству и Израиль станет более крепким союзником Украины.
Российский след на Ближнем Востоке
- В Центре стратегических коммуникаций сообщили, что Россия может быть причастна к организации нападения ХАМАС на Израиль. Так как палестинские террористы вряд ли смогли самостоятельно спланировать нападение на Израиль. Также известно, что Россия надеялась, что действия ХАМАС отвлекут от Украины.
- Кроме того, сообщают, что Россия передала террористам ХАМАС украинское оружие, которое захватило на поле боя. Страна-террорист пытается дискредитировать Украину. Россияне будут убеждать не передавать нам оружие, якобы Украина продает вооружение террористам на регулярной основе.
- Представитель ГУР МО Украины Андрей Юсов сообщил, что россияне также будут запускать ИПСО, что якобы Украина "призывает к насилию против мусульман". Как отметил Юсов, сама Россия владела информацией о планах атаки на Израиль.