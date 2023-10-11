Кроме того, президент Палестины Махмуд Аббас вроде бы планирует посетить Россию и встретиться с Владимиром Путиным. Как рассказал 24 Каналу российский правозащитник Марк Фейгин, такое посещение традиционно для Кремля. Ведь Махмуд Аббас бывший агент КГБ, поэтому продолжает контактировать с Россией.

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Зачем Кадыров заговорил об отправлении "миротворцев" в Палестину

"Если говорить о Кадырове. Какие "миротворцы"? Куда они доедут? А он хоть куда-то доезжал? В Ростов, например. Это просто смешно. Пусть попробует. Пусть попытается ступить на территорию Израиля. Неизвестно, чем это закончится для его "миротворцев"", – сказал российский правозащитник.

По словам Фейгина, в заявлении Кадырова читается пропагандистская риторика. Однако амбиции самопровозглашенного главы Чечни останутся в его мечтах. Рамзан Кадыров – это созданная фигура Кремля.

Конечно, "Дон" имеет определенные индульгенции от Путина, поэтому и болтает такие вещи. Ведь другим субъектам России, исповедующим ислам, не разрешено выступать с такими нарративами.

За словами Кадырова ничего не стоит. Он всегда что-то обещает, но никогда ничего не реализует,

– подчеркнул Фейгин.

Что означает для России проигрыш ХАМАС в войне против Израиля

Как заметил российский правозащитник, предположительно, боевиков ХАМАС могли готовить наемники ЧВК "Вагнера", но на территории Сирии, в частности, учить руководить БПЛА. Однако для этого требуются существенные доказательства.

Если такие факты будут, то это будет ужасно для Москвы. Как минимум, Израиль сменит позицию с умеренной на более горячую поддержку Украины в войне с Москвой,

– отметил Фейгин.

Также, по его мнению, если ХАМАС проиграет Израилю, возможно, для Украины это будет выгодно.

Фэйгин также считает, что затягивание Запада с поставками оружия в Украину привело к новому конфликту на Ближнем Востоке.

Фейгин предположил, что будет означать проигрыш ХАМАС для России: смотреть видео

"Если бы с Москвой решительнее действовали и поставляли Украине оружие, возможно, все бы иначе происходило. Уже 20 месяцев война и не видно ни конца ни края, поэтому это становится соблазном в некоторых местах проводить подобные операции или начинать войны. Поскольку в этой мутной ситуации можно решить свои проблемы", – заметил российский правозащитник.

Однако, если Израиль достаточно быстро "приструнит" террористов ХАМАС, то Москва, скорее всего, проиграет в этой ситуации, чем выиграет. Ведь Запад начнет более решительно поставлять оружие нашему государству и Израиль станет более крепким союзником Украины.

Российский след на Ближнем Востоке