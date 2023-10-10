Маловероятно, что боевики спланировали нападение самостоятельно. Сам же конфликт играет на руку Путину – тот надеется, что он отвлечет внимание от войны в Украине.

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Почерк Кремля на Ближнем Востоке

ХАМАС вряд ли мог спланировать нападение на Израиль самостоятельно. Тактика палестинцев, предусматривающая штурмовые действия, сброс боеприпасов с БПЛА и тому подобное, имеет российский след – наемники "Вагнера" принимали участие в подготовке к вторжению.

Сама же российская пропаганда открыто или завуалированно поддерживает террористов в противостоянии с Израилем. Кроме этого, ХАМАС использует современное российское оружие, в частности экспортный вариант автомата АК-103. Ранее ГУР сообщало о планах Кремля передать террористам захваченное в Украине трофейное западное вооружение, чтобы дискредитировать страну в глазах партнеров.

Также атака палестинских боевиков была синхронизирована с массированными атаками российских войск на Купянском, Лиманском и Марьинском направлениях. Известно, что Россия сделала ставку на отвлечение от Украины.

След России в войне