Об этом 24 Каналу рассказал политтехнолог Михаил Шейтельман, заметив, что и в оккупантов, и у боевиков ХАМАС – общая ментальность варваров. Они уничтожают территории, на которые приходят.
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Подход одинаковый
Как подчеркнул Шейтельман, оккупанты, как и боевики ХАМАС в Израиле, массово убивали людей на временно оккупированных территориях Украины, что можно было увидеть по населенным пунктам на север от Киева.
Следует обратить внимание и на ограбление. Россияне буквально вывозили все, до чего только могли добраться. А боевики ХАМАС придумали даже вывозить арматуру из Израиля.
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Подход у российских оккупантов и у боевиков ХАМАС совершенно одинаков. Они просто хотят совершить геноцид и уничтожить определенный народ.
ХАМАС хотели захватить территорию и убить всех, как и россияне. Это – геноцид. Массовое убийство людей. Цель России – уничтожение Украины как государства и украинского народа. Такова же цель ХАМАС в отношении Израиля. Только россияне это скрывают, а ХАМАС совершенно откровенно об этом говорит,
– подчеркнул Шейтельман.
Война в Израиле: коротко
- Утром 7 октября боевики ХАМАС атаковали территорию Израиля. Также они запустили несколько тысяч ракет. Но по состоянию на 10 октября израильская армия отбила все территории.
- Министр обороны Израиля Йоав Галант отдал приказ о полной блокаде Сектора Газа. Он хочет обеспечить такие условия, чтобы туда не снабжали ни электричество, ни топливо, ни продовольствие.
- Боевики ХАМАС угрожали, что за каждый удар по "невиновным гражданским лицам без предупреждения" в Секторе Газы они будут казнить одного пленного.
- Известно, что до 8 октября Израиль предупреждал об обстрелах. В квартал, где прилетят ракеты, сначала звонили по телефону, потом сбрасывали на крышу маломощные бомбы или "болванки". За это время граждане могли покинуть здание. После этого происходил обстрел.