Армия обороны Израиля завершила первую фазу войны и уничтожила здания высшего командования ХАМАС. Там говорят, что сотрут Сектор Газа с лица земли, и стреляют без предупреждения, передает 24 Канал.

Смотрите также ХАМАС обстрелял мечеть Кадырова под Иерусалимом: россияне отказываются верить

Что заявили боевики

Бригады "Кассам" угрожают казнью израильских пленных в прямом эфире. Они обещают расправу над захваченными в плен людьми, если Израиль в дальнейшем будет обстреливать Сектор Газа.

Любой обстрел невиновных гражданских лиц без предупреждения будет, к сожалению, сопровождаться казнью одного из пленников, находящихся у нас под стражей, и мы будем вынуждены транслировать эту казнь,

– заявил Абу Обейда, спикер "Бригад Кассам".

Он сказал, что якобы сожалеет об этом решении, но власть Израиля сама виновата в этом.

Справка: Бригады "Из ад-Дин аль-Кассам" – это боевое крыло ХАМАС, названное в честь аль-Кассама, главаря организации "Черная рука". Он создал боевую организацию в 1930 году, чтобы освободить север Палестины от евреев и британцев, тогда контролировавших эту территорию. Аль-Кассам был убит во время перестрелки с британской полицией. Бригады действуют с 1992 года, сейчас они сосредоточены преимущественно в Секторе Газа.

Израиль заявил, что знает все о пленных

Спикер ЦАХАЛа контр-адмирал Даниэль Хагари заявил, что Государство Израиль завершает зачистку юга страны от террористов и располагает данными обо всех израильтянах, захваченных в заложники в Газе.

Он сказал, что в городах вблизи границы с Газой проверяют наличие террористов, но ни один из них уже не проникает в Израиль.

30 семьям уже якобы сообщили о том, что их родные в плену у ХАМАС. Сначала о пленных сообщат всем семьям, а затем обнародуют количество людей, которых смогли захватить боевики.

Что означает заявление боевиков

До 8 октября Израиль использовал так называемый предупредительный протокол "Стук по крыше" ("Акеш ба гаг"): сначала в квартал, который должны обстреливать, звонили по телефону, затем сбрасывали на крышу невзрывные устройства – болванки или маломощные бомбы. За это время гражданские могли уйти из квартала до обстрела. Прицельный ракетный удар был последним, третьим этапом. После субботней атаки ХАМАС действие протокола было отменено и ЦАХАЛ уничтожает все дома боевиков, в том числе рядовых, без предупреждения. Из-за этих ударов погибают многие жители Газы.

Смотрите также "Здесь не может быть обычного бизнеса": ЕС пересмотрит и приостановит помощь Палестине

Сколько жертв в результате новой войны на Ближнем Востоке

Из-за интенсивных боевых действий количество убитых, раненых и пропавших без вести постоянно меняется. Сейчас известно о 900 убитых из-за нападения ХАМАС и 2500 раненых.