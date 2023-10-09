Армия обороны Израиля завершила первую фазу войны и уничтожила здания высшего командования ХАМАС. Там говорят, что сотрут Сектор Газа с лица земли, и стреляют без предупреждения, передает 24 Канал.
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Что заявили боевики
Бригады "Кассам" угрожают казнью израильских пленных в прямом эфире. Они обещают расправу над захваченными в плен людьми, если Израиль в дальнейшем будет обстреливать Сектор Газа.
Любой обстрел невиновных гражданских лиц без предупреждения будет, к сожалению, сопровождаться казнью одного из пленников, находящихся у нас под стражей, и мы будем вынуждены транслировать эту казнь,
– заявил Абу Обейда, спикер "Бригад Кассам".
Он сказал, что якобы сожалеет об этом решении, но власть Израиля сама виновата в этом.
Израиль заявил, что знает все о пленных
Спикер ЦАХАЛа контр-адмирал Даниэль Хагари заявил, что Государство Израиль завершает зачистку юга страны от террористов и располагает данными обо всех израильтянах, захваченных в заложники в Газе.
Он сказал, что в городах вблизи границы с Газой проверяют наличие террористов, но ни один из них уже не проникает в Израиль.
30 семьям уже якобы сообщили о том, что их родные в плену у ХАМАС. Сначала о пленных сообщат всем семьям, а затем обнародуют количество людей, которых смогли захватить боевики.
Что означает заявление боевиков
До 8 октября Израиль использовал так называемый предупредительный протокол "Стук по крыше" ("Акеш ба гаг"): сначала в квартал, который должны обстреливать, звонили по телефону, затем сбрасывали на крышу невзрывные устройства – болванки или маломощные бомбы. За это время гражданские могли уйти из квартала до обстрела. Прицельный ракетный удар был последним, третьим этапом. После субботней атаки ХАМАС действие протокола было отменено и ЦАХАЛ уничтожает все дома боевиков, в том числе рядовых, без предупреждения. Из-за этих ударов погибают многие жители Газы.
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Сколько жертв в результате новой войны на Ближнем Востоке
Из-за интенсивных боевых действий количество убитых, раненых и пропавших без вести постоянно меняется. Сейчас известно о 900 убитых из-за нападения ХАМАС и 2500 раненых.