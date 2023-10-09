Наразі Армія оборони Ізраїлю завершила першу фазу війни і знищила будинки вищого командування ХАМАС. Там говорять, що зітруть Сектор Газа на порох, і стріляють без попередження, передає 24 Канал.
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Що заявили бойовики
Бригади "Кассам" погрожують стратою ізраїльських полонених у прямому ефірі. Вони обіцяють розправу над людьми, яких захопили у полон, якщо Ізраїль надалі буде обстрілювати Сектор Газа.
Будь-який обстріл невинуватих цивільних осіб без попередження буде, на жаль, супроводжуватися стратою одного з полонених, які перебувають у нас під вартою, і ми будемо змушені транслювати цю страту,
– заявив Абу Обейда, речник "Бригад Кассам".
Він сказав, що нібито шкодує про це рішення, але влада Ізраїлю сама винна у цьому.
Ізраїль заявив, що знає все про полонених
Речник ЦАХАЛу контрадмірал Даніель Хагарі заявив, що Держава Ізраїль завершує зачистку півдня країни від терористів і має дані про всіх ізраїльтян, яких захопили у заручники в Газі.
Він сказав, що в містах поблизу кордону з Газою перевіряють наявність терористів, але жоден із них уже не проникає в Ізраїль.
30 родинам нібито вже повідомили про те, що їхні рідні в полоні у ХАМАС. Спершу про полонених повідомлять усім родинам, а відтак оприлюднять кількість людей, яких змогли захопити бойовики.
Що означає заява бойовиків
До 8 жовтня Ізраїль використовував так званий попереджувальний протокол "Стукіт по даху" ("Акеш ба гаг"): спершу у квартал, який мав зазнати обстрілу, телефонували, потім скидали на дах невибухові пристрої – болванки або малопотужні бомби. За цей час цивільні могли піти з кварталу до обстрілу. Прицільний ракетний удар був останнім, третім етапом. Після суботньої атаки ХАМАС дію протоколу скасували і ЦАХАЛ знищує усі будинки бойовиків, у тому числі рядових, без попередження. Через ці удари гине багато мешканців Гази.
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Скільки жертв унаслідок нової війни на Близькому Сході
Через інтенсивні бойові дії кількість убитих, поранених і зниклих безвісти постійно змінюється. Наразі відомо про 900 вбитих через напад ХАМАС і 2500 поранених.