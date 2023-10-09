З моменту нападу бойовиків ХАМАС на Ізраїль, сторони конфлікту не припиняли обмінюватися взаємними ракетними та авіаударами. Цього разу "дісталося" й мечеті, відкритій ставлеником Путіна у Чечні – Рамзаном Кадировим.
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"Приліт" ракетою
Увечері 9 жовтня пресслужба МЗС Ізраїлю опублікувала фото мечеті Кадирова, над якою здіймається дим. Там заявили про пряме влучання ракети у "святиню".
Мечеть імені Ахмата Кадирова "задимілася" / Фото МЗС Ізраїлю
Мечеть імені Ахмата Кадирова
Кремлівський посіпака Кадиров відкрив мечеть імені свого батька у 2014 році. Будівля розташована в ізраїльському селищі Абу-Гоші, що під Єрусалимом. Кажуть, що начебто тут проживають нащадки чеченців, які переселилися на територію Османської імперії ще в 16 столітті.
Тим часом російські пропагандистські ЗМІ запевняють, що нібито мечеть вціліла.
Мечеть імені Ахмата-Хаджі Кадирова під час обстрілу палестинцями території Ізраїлю 9 жовтня не постраждала. У цьому переконався наш кореспондент на місці подій,
– заявило прокремлівське видання.
Війна Ізраїлю та ХАМАС: останні новини
- Прем'єр Ізраїлю Нетаньягу анонсував удари по Сектору Гази. 9 жовтня ввечері він опублікував допис із відео руйнувань будівель у районі, де перебувають терористи ХАМАС. "Ми почали. Ізраїль переможе", – підписав анонс політик. Раніше видання Walla розповіло, що під час переговорів Байдена та Нетаньягу, останній заявив, що в його країни немає іншого вибору, як почати наземну операцію в Секторі Гази. Вона може початися найближчими "днями або тижнями".
- Своєю чергою бойовики ХАМАС заявили, що у відповідь на кожен "удар без попередження" і підірваний будинок страчуватимуть по одному ізраїльському цивільному заручнику і розміщуватимуть відео в інтернеті.
- У вечірньому зверненні за 9 жовтя президент Зеленський заявив, що Росія зацікавлена у конфлікті на Близькому Сході. Вона прагне, щоб "нове джерело болю та страждань послабило світову єдність, додало розколів та протиріч і цим допомогло їй знищувати свободу в Європі".