З моменту нападу бойовиків ХАМАС на Ізраїль, сторони конфлікту не припиняли обмінюватися взаємними ракетними та авіаударами. Цього разу "дісталося" й мечеті, відкритій ставлеником Путіна у Чечні – Рамзаном Кадировим.

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"Приліт" ракетою

Увечері 9 жовтня пресслужба МЗС Ізраїлю опублікувала фото мечеті Кадирова, над якою здіймається дим. Там заявили про пряме влучання ракети у "святиню".

Мечеть імені Ахмата Кадирова "задимілася" / Фото МЗС Ізраїлю

Мечеть імені Ахмата Кадирова

Кремлівський посіпака Кадиров відкрив мечеть імені свого батька у 2014 році. Будівля розташована в ізраїльському селищі Абу-Гоші, що під Єрусалимом. Кажуть, що начебто тут проживають нащадки чеченців, які переселилися на територію Османської імперії ще в 16 столітті.

Тим часом російські пропагандистські ЗМІ запевняють, що нібито мечеть вціліла.

Мечеть імені Ахмата-Хаджі Кадирова під час обстрілу палестинцями території Ізраїлю 9 жовтня не постраждала. У цьому переконався наш кореспондент на місці подій,

– заявило прокремлівське видання.

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