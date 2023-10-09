Европейская комиссия пересмотрит помощь палестинцам. Об этом сообщил комиссар ЕС по вопросам расширения и соседства Оливер Варгеи в соцсети Х, ранее известной как твиттер.

Смотрите также Для этого есть политические причины: почему война в Израиле будет долгой

Что именно изменится для Палестины

Масштабы террора и жестокости против Израиля и его народа являются переломным моментом. Как крупнейший донор палестинцев, Европейская Комиссия пересматривает весь свой портфель программ развития на общую сумму 691 миллион евро,

– написал Варгеи.

Изменения для Газы пока следующие:

приостанавливаются все платежи;

все проекты будут пересмотрены, а портфель помощи ждет комплексная оценка;

все новые предложения в бюджет, в том числе и на текущий год, отложат, о возобновлении сообщат отдельно.

В воскресенье, 8 октября, были сообщения о том, что Германия ставит помощь Палестине на паузу. Германия была одной из тех стран, которые помогали палестинцам больше всего, в частности, финансировали гуманитарные проекты по медицине или поставке воды. Предоставленные ранее средства уже израсходованы, так что новых не будут выделять. Днем 9 октября о подобных шагах заявила и Австрия. Там высказались буквально теми же словами, что и Варгеи: после начала новой войны ничто не может быть как раньше.

К чему призывали в Евросоюзе

В то же время Варгеи отметил, что должны быть мир, толерантность и сосуществование, поскольку "подстрекательство к ненависти, насилию и прославлению террора отравили сознание слишком многих". Он призвал к совместным действиям.

Мнения комментаторов разделились: одни пишут, что "ястребы войны" показали себя, и их жертвы – все мы, другие же указывают, что еврокомиссар написал правильные и сильные слова, но антисемитизм в ЕС достаточно силен (причем как открытый, так и скрытый). Некоторые пользователи обвиняют ЕС в финансировании терроризма, мол, все деньги, потраченные на Газу, получает ХАМАС. Израильтяне благодарят за решение прекратить помогать Палестине.

Смотрите также Кто выиграл в первом раунде войны между Израилем и ХАМАС

Этот регион на Ближнем Востоке уже подвергся ограничениям

Из-за решения боевиков ХАМАС начать очередную войну против Израиля у населения Сектора Газы уже нет света, воды и продуктов – раньше их поставлял Израиль. Министр обороны Государства Израиль сообщил о полной блокаде палестинцев.