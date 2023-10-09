Об этом 24 Каналу рассказал политолог-международник Максим Яли. По его словам, правительство и военные Израиля посылают недвусмысленные сигналы о подготовке к наземной операции в Секторе Газа.

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Израиль готовит "долгую и тяжелую войну"

Достоверность того, что Израиль начнет наземную операцию, достаточно высока. Правительство объявило, что намерено "уничтожить всех террористов", а ударами с воздуха это сделать невозможно.

О том, что Израиль готовится масштабировать конфликт, свидетельствуют заявления военно-политического руководства об "изменении ситуации в Секторе Газа на предстоящие 50 лет", а также призыв израильского премьера к гражданским покинуть территорию Сектора.

Максим Яли о возможной наземной операции в Секторе Газа: смотрите видео

Также наглядным подтверждением серьезности планов Тель-Авива является введение правительством военного положения, которое передает принятие ключевых решений в руки военным.

"Существуют свидетельства, что израильская армия уже готовятся к проведению операции в Секторе Газа. Также она проводят мобилизацию резервистов, что свидетельствует о решительных планах Израиля на длительную войну", – убежден Яли.

Почему Нетаньяху пойдет на интервенцию в Сектор Газа

Вероятно, наземная операция в Секторе Газы также означает установление тотального контроля над регионом. И на это есть веские политические причины.

Террористические атаки продемонстрировали неготовность израильской армии и разведки предусмотреть эти события. И обвинять в этом будут не только военные, но и политики.

Обратите внимание! Во время нападения на Израиль боевики прибегали к насилию против гражданских, в частности – на музыкальном фестивале в эпицентре нападения. По предварительным данным, от рук боевиков там погибли около 260 человек.

Примечательно, что в 2021 году именно после израильской операции в Секторе Газы Нетаньяху был вынужден уйти в отставку (хотя главным фактором в этом стали обвинения в коррупции). Правда, в конце 2022 политик вернул себе премьерское кресло, выиграв выборы и создав коалицию с более правыми партиями.

Нет сомнений, что из-за неподготовленности к атаке ХАМАС он испытывает сокрушительную критику. Соответственно, без тотальной победы над палестинскими боевиками удержаться в кресле Нетаньяху будет крайне тяжело,

– отметил эксперт по международной политике.

Противостояние между Сектором Газа и Израилем.