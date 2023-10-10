Про це 24 Каналу розповів політтехнолог Михайло Шейтельман, зауваживши, що і в окупантів, і в бойовиків ХАМАС спільною є ментальність варварів. Вони знищують території, на які приходять.
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Підхід однаковий
Як наголосив Шейтельман, окупанти, як і бойовики ХАМАС в Ізраїлі, масово вбивали людей на тимчасово окупованих територіях України, що можна було побачити по населених пунктах на північ від Києва.
Варто звернути увагу і на пограбування. Росіяни буквально вивозили все до чого тільки могли дістатися. А бойовики ХАМАС додумалися навіть вивозити арматуру з Ізраїлю.
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Підхід в російських окупантів і в бойовиків ХАМАС абсолютно однаковий. Вони просто хочуть здійснити геноцид та знищити певний народ.
ХАМАС хотіли захопити територію та вбити всіх, як і росіяни. Це – геноцид. Масове вбивство людей. Ціль Росії – знищення України як держави та українського народу. Така ж ціль ХАМАС щодо Ізраїлю. Тільки росіяни це приховують, а ХАМАС абсолютно відверто про це говорить,
– підкреслив Шейтельман.
Війна в Ізраїлі: коротко
- Вранці 7 жовтня бойовики ХАМАС атакували територію Ізраїлю. Також вони запустили кілька тисяч ракет. Але станом на 10 жовтня ізраїльська армія відбила усі території.
- Міністр оборони Ізраїлю Йоав Ґалант віддав наказ про повну блокаду Сектору Гази. Він хоче забезпечити такі умови, щоб туди не постачали ні електрики, ні палива, ні продовольства.
- Бойовики ХАМАС погрожували, що за кожен удар по "невинуватих цивільних особах без попередження" у Секторі Гази вони будуть страчувати одного полоненого.
- Відомо, що до 8 жовтня Ізраїль робив попередження про обстріли. У квартал, де прилетять ракети, спершу телефонували, потім скидали на дах малопотужні бомби або "болванки". За цей час цивільні могли покинути будівлю. Після цього відбувався обстріл.