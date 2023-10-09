Представник ЦАХАЛу контрадмірал Даніель Хагарі заявив, що Ізраїль продовжує зачистку на півдні Ізраїлю від терористів.

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Терористи ХАМАС вже не просочуються через кордон

Під час пресконференції Хагарі заявив, що ізраїльські війська, як і раніше, ходять від будинку до будинку в містах поблизу кордону із Сектором Гази у пошуках терористів. Він уточнив, що наразі терористів, які перетинають паркан з Ізраїлем немає, а ті, хто намагаються, зазнають ударів від ВПС.

З сьогоднішнього ранку відбулося кілька зустрічей із терористами. За останні кілька годин їх взагалі не було,

– сказав Хагарі.

Тим часом військові завершили евакуацію з міст, прилеглих до кордону. Проте кілька сімей вирішили залишитися.

Ізраїль зібрав інформацію про всіх полонених

Хагарі повідомив, що армія вже має у своєму розпорядженні "повні подробиці" про всіх полонених, яких ХАМАС взяли в полон.

Наразі ми повідомили 30 сімей. Коли ми завершимо повідомлення сімей, кількість заручників у секторі Газа стане відомою громадськості,

– уточнив він.

Також він додав, що частота атак ізраїльських ВПС на Сектор Гази вп'ятеро перевищує частоту атак проти "Хезболли" під час Другої ліванської війни 2006 року. За його словами, наразі близько 60 винищувачів завдають хвилі авіаударів по об'єктах ХАМАС.

Крім цього, він прокоментував проникнення терористів з Лівану. Контрадмірал підтвердив, що кордон перетнули 4 ліванців – 3 з них було вбито, а одному вдалося втекти назад до Лівану. Відповідальність за напад взяв Палестинський ісламський джихад.