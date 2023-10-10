Малоймовірно, що бойовики спланували напад самостійно. Сам же конфлікт грає на руку Путіну – той сподівається, що він відверне увагу від війни в Україні.

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Почерк Кремля на Близькому Сході

ХАМАС навряд чи міг спланувати напад на Ізраїль самостійно. Тактика палестинців, яка передбачає штурмові дії, скидання боєприпасів з БПЛА і тому подібне, має російський слід – найманці "Вагнеру" брали участь у підготовці до вторгнення.

Сама ж російська пропаганда відкрито або завуальовано підтримує терористів у протистоянні з Ізраїлем. Окрім цього ХАМАС використовує сучасну російську зброю, зокрема експортний варіант автомата АК-103. Раніше ГУР повідомляло про плани Кремля передати терористам захоплене в Україні трофейне західне озброєння, щоб дискредитувати країну в очах партнерів.

Також атака палестинських бойовиків була синхронізована з масованими атаками російських військ на Куп’янському, Лиманському і Мар’їнському напрямках. Відомо, що Росія зробила ставку на відвернення уваги від України.

Слід Росії у війні