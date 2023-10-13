Российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко рассказал 24 Каналу, что за столь резкие высказывания Кадырову ничего не будет. Он добавил, что другим россиянам такого бы никогда не простили.

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Какова будет реакция Путина

Так называемый российский президент никогда бы не позволил, чтобы о Сталине так грубо высказывались. Критиковать и высмеивать человека, который осмелился бы это сделать, начали бы и другие пропагандисты и "жители" российского телевизора. Для них всех Сталин уже давно стал "иконой".

Кадырову можно все, за исключением бунта против Путина. До тех пор пока Кадыров говорит о себе, как о верном пехотинце Путине, готовом выполнить любой его приказ, ему можно абсолютно все,

– рассказал Яковенко.

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