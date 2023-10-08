Зато и Путин пытается всячески льстить Кадырову, потому что считает, что тот держит Кавказ. Такое мнение 24 Каналу выразил российский оппозиционный политик Геннадий Гудков.
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Гордость за преступления – визитка Кремля
Путину важно иметь возле себя Кадырова. А значит, он будет потакать боевику. Так, на днях прошло награждение, где Адам Кадыров (избивший заключенного в СИЗО) получил звание "Героя Чеченской Республики".
"Он должен сидеть и быть уголовным преступником. Зато его сделали "героем" Чечни. Это абсолютный вызов всем. Путин хочет "кадыризировать" Россию. Гордость за преступления стала визитной карточкой Кремля. Там собралась группа захвативших власть в стране бандитов, террористов и преступников – это диагноз", – подчеркнул оппозиционный политик.
Геннадий Гудков о политике Путина в отношении Кадырова: смотреть видео
В свою очередь, Кадыров не жалеет слов для так называемого российского лидера. В своих постах в телеграмме он фантазирует о "сильном лидере", который "не бросил страну" в сложное время. Конечно, не обходит и тему войны. Рамзан Кадыров призывает отказаться от выборов на период так называемой "СВО" – так в России называют войну или должен быть единый кандидат. Ясно какой именно.
"Это сеанс психотерапевтической демонстрации предельной лояльности – не лишайте меня финансирования, оставьте мне армию, вообще я очень полезный вам парень, который согласен выполнять все ваши преступные приказы. Это холуйское стремление, которое приобрело в придворных массовую эпидемию", – добавил Гудков.
Политика Путина относительно Кадырова: последние новости
- На встрече 28 сентября Кадыров сказал, что он – "воин Путина". Российский диктатор пообещал построить в Москве мечеть. Таким образом Путин в очередной раз, опасаясь дестабилизации в Чечне, пытается задобрить Кадырова.
- Также террористы обменялись взаимной лестью. И еще раз фантазировали на тему "все по плану". Однако, своей речью Кадыров, который запинался и тяжело дышал, подтвердил – со здоровьем у него очевидные проблемы.
- Путин не будет ликвидировать Кадырова, поскольку понимает, что это его один из самых верных псов. В свою очередь и Кадыров осознает, что у него не будет власти и денег без его кремлевского хозяина.