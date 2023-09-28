Отметим, что это первая публичная встреча после слухов о тяжелой болезни Кадырова. Глава Чечни набрал лишний вес и плохо формулировал предложение, из-за чего дискуссия только продолжилась.
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Появление Кадырова
Рамзан Кадыров впервые после слухов о болезни появился с официальной встречей под прицелом камер. Однако россияне массово интересовались не темой разговора, а здоровьем главы Чечни. На видео он казался опухшим и очень тяжело дышал во время разговора с президентом России. Кадыров не мог сформулировать предложение и делал много пауз из-за одышки – при этом он сидел на стуле.
Во время постановочного разговора Кадыров и Путин говорили о якобы "успехах" на гуманитарных и военных направлениях. Конечно, террористы обменялись лестью и взаимно похвалили друг друга. Глава Чечни начал рассказывать, якобы на войне все хорошо, а российская армия "выполняет задачи".
Каждый день берут в плен, каждый день уничтожают технику. Никакие "Абрамсы", "Абрамусы", как их там называют, нестрашны,
– фантазировал Кадыров.
Также в сети обратили внимание на странный датчик на руке Кадырова. Сначала в комментариях начали предполагать, что это медицинский аппарат, однако устройство оказалось всего лишь электронными чётками.
Кадыров поговорил с Путиным: смотрите на видео
Что со здоровьем Кадырова
- ГУР МО 15 сентября заявили, что путинский приспешник Рамзан Кадыров находится в тяжелом состоянии. Еще весной появилась информация о проблемах с почками у главы Чечни и их тяжелом лечении. В последнее время ходили слухи именно о том, что Кадырову пересадили почку в ОАЭ, но она не прижилась.
- Рамзан Кадыров держит на себе всю стабильность Чеченского региона и Северного Кавказа. Смерть приспешника станет тяжелым ударом для Кремля – ему не смогут найти достойную замену.
- В последнее время в информпространстве обсуждали старшего сына Кадырова, который избил россиянина за сожжение Корана. Публикация такого ролика может быть подготовкой к замене, так называемой операции "Преемник". Якобы сын приспешника Путина – защитник религии. К этой шумихе даже присоединили Ксению Собчак, которая сама заявляла, что говорила с Кадыровым.