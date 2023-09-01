Об этом 24 Каналу рассказал политтехнолог Борис Тизенгаузен. У Кадырова есть немало врагов, которые хотели бы с ним поквитаться.
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"Путин не будет ликвидировать Кадырова. Это его один из самых верных псов. И Кадыров понимает, что без Путина его жизнь и правление закончится", – объяснил Тизенгаузен.
Планы Путина по Кадырову
Кадыров боится за свою жизнь. Об этом свидетельствует и то, что чеченец теперь ездит на поклон в Москву поездом, а не самолетом. В прошлом году он у своих кремлевских боссов выпрашивал дополнительные системы ПВО.
"Кадырова многие хотели бы убрать. Это сторонники свободной Ичкерии, которые понимают, что он предал свободу, своего отца (хотя здесь тоже есть вопросы) и пошел на службу к Путину", – отметил политтехнолог.
Борис Тизенгаузен о судьбе Рамзана Кадырова: смотреть видео
По словам Тизенгаузена, чеченская оппозиция за рубежом ведет активную информационную борьбу против Кадырова. В частности, рассказывает, как именно он пришел к власти. Поэтому сейчас он будет обеими руками держаться за Путина.
Кадыров без Путина – никто. Никто не будет выделять ему колоссальные бюджеты на содержание армии, автопарка. Всю свою семью он устроил на руководящие должности,
– добавил он.
Отметим, на днях Рамзан Кадыров в своем телеграмм-канале написал пост-оду российскому диктатору, где признался, что дважды обязан ему жизнью и готов выполнить любой его приказ. Даже если результатом станет его смерть.
Рамзан Кадыров: последние новости
- Рамзан Кадыров угрожает США, если они "срочно" не снимут санкции против его матери. Он назвал это "пренебрежением всеми нравственными нормами" и пообещал сжигать американские машины и самолеты.
- Кадырова могут ликвидировать следующим после Пригожина, если силовой аппарат России обернется против других влиятельных личностей, угрожавших его существованию. Так называемого главу Чечни считали союзником Пригожина.
- Раньше говорилось о плохом состоянии здоровья боевика. Он мог даже пережить клиническую смерть.