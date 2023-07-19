Это 24 Каналу прокомментировал лидер Чеченской республики Ичкерия Ахмед Закаев. По его словам, по внешнему состоянию Кадырова видно, что он нездоров.

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"Единственное, что я могу подтвердить то, что он тяжелоболен, а остальное – версии. Где его лечат, где его отравляют – это только предположение", – сказал Закаев.

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Рука почернела

Вероятно, чеченский узурпатор тяжелоболен вследствие употребления наркотических средств, которыми он "баловался" последние 15 – 20 лет. Как следствие – побочные эффекты.

Насколько мне известно из проверенных источников, у Кадырова проблема с почками. Он настолько поправился, это неестественно, и учитывая, как он пытается говорить, видно, что человек имеет не очень хорошее физическое состояние,

– отметил лидер Чеченской республики Ичкерия.

Находясь в Арабских Эмиратах, Кадыров намеренно записал видео для того, чтобы "развеять" слухи о своей смерти и тяжелом ранении своего близкого соратника Адама Делимханова. Последний действительно был тяжело ранен и все это время он находился на лечении за пределами России.

"Этим роликом Кадыров и Делимханов хотели убедить нас, что они в здравом уме и в хорошем физическом состоянии. Однако по руке "главы" Чечни видно, что он после медицинских процедур. Она почернела", – добавил Закаев.

Обратите внимание! Сын Кадырова – Адам сделал примечательную публикацию в инстаграмме. Выложил фото с отцом и сообщение, посвященное Рамзану Кадырову, с просьбой: "Да бережет Вас Всевышний, уважаемый Рамзан Ахматович".

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