Об этом 24 Каналу отметил правозащитник из Чечни Абубакар Янгулбаев. При необходимости Путин легко может заменить Кадырова.

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Что ждет Кадырова

Единственным преимуществом Рамзана Кадырова для Владимира Путина является его безжалостная жажда убийств и расправы. Он – инструмент грязных дел в руках российского диктатора.

"Его можно заменить формалистом, который предложит механизм как остаться чистым. Замену Кадырова примут легче, чем его сейчас терпеть", - отметил Янгулбаев.

Поэтому чеченский боевик должен обосновывать и оправдывать свою значимость перед Путиным. В его случае это будет происходить за счет насилия "во имя" сохранения государственности России. Впрочем, Кадыров очень опасается за свою безопасность.

И теперь ездит в Москву поездом. Его мать с момента убийства ее мужа переживала каждый полет Кадырова в Москву. Постоянно молилась. Теперь он сам перестраховывается. Но это не перестрахует его от случайного схождения поезда с рельсов,

– предположил правозащитник.

Поэтому дальнейшая судьба Кадырова будет зависеть только от его поведения.

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