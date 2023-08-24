Убийством Пригожина русский диктатор мог пытаться компенсировать свои страхи, возникшие 2 месяца назад после неудачного мятежа вагнеровцев. Такое мнение в эксклюзивном интервью 24 Канала озвучил советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк.

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"Путин лично приказал убить Пригожина"

23 августа Евгений Пригожин решил полетать и, по всей вероятности, этот полет оказался последним. Останки тел якобы обнаружили, но еще не исследовали, поэтому не доказано, что там был Пригожин и остальное руководство ЧВК "Вагнера". Итак, верим, что его приземлили на веки веков? Или все-таки он еще может всплыть где-нибудь в Африке?

Это увлекательная конспирология. Безусловно, нужно дождаться генетической экспертизы, если таковые делаются в России, потому что мы не понимаем уровень развития страны-агрессора. Она действительно живет в советские времена, поэтому технологически может быть отсталой и не сможет идентифицировать остатки, которые остались там под Бологое.

Но удивляет скорость, с которой было сказано, что упал самолет, а через три минуты росавиация уже заявила, что-то об идентификации. То есть, среди пассажиров, которые находились на борту этого самолета, был Пригожин. Достаточно быстро все это было зафиксировано.

Что показала экспертиза тела Пригожина, причастен ли Путин и что будет с вагнеровцами – у нашему телеграме.

Можно считать это какой-то спецоперацией, чтобы ему разрешить выйти. Однако Пригожин относится к тому типу людей, которые не могут молчать. То есть, нет смысла использовать технологию исчезновения, если через некоторое время человек начнет говорить что-то, и это будет дополнительное обнуление и так обнуленной репутации Путина.

Не надо здесь плодить какой-то смысл. Все достаточно примитивно – в 19:30 24 июня Пригожин сам лично выписал себе ордер на смерть. Когда он в 200 километрах до Москвы развернул свои условные 5,5 тысячи штыков и пошел обратно. И сказал так, что "все, видите ли, я проиграл, но мы с Владимиром Путиным о чем-то договорились, и безусловно он будет держать слово".

Мне здесь больше нравится другая составляющая. Надо объективно оценить, что Путин готов совершенно конкретно нарушать любые договоренности, даже так называемые "криминально понятийные", потому что, безусловно, Пригожин чувствовал себя совершенно спокойно.

Полное интервью с Михаилом Подоляком: смотрите видео

Два месяца он летал. Речь идет о Петербурге, Москве, Минске и т.д. Более того, правда неформально – присутствовал на саммите Россия – Африка и т.д. То есть вел достаточно безопасный образ жизни. А это возможно только при условии, что Путин взял на себя определенные обязательства по неприкосновенности Пригожина. Однако сейчас Путин это уничтожил.

Знаете, к чему я это веду? Это было бы желательно понять и нашим партнерам – любая договоренность или компромисс с Путиным по поводу войны в Украине будет означать абсолютный проигрыш, который Путин реализует через некоторое время. Проигрыш именно для нас – стран демократии, проукраинской коалиции.

Во-первых, мне кажется, что это было демонстративное убийство именно Пригожина. Абсолютно умышленное и четко осознанное Путиным. Во-вторых, это, безусловно, было личное решение Путина. Третье – по мнению Путина, это должно компенсировать те страхи, которые он испытывал последние два месяца. Это не компенсирует, но он думает, что так будет.

Кроме того, Путин хочет испугать элиты и вернуть статус единоличного контролера российских элит, чтобы они и думать не могли о каких-то покушениях или революциях. Впрочем, это демонстративное убийство Пригожина приведет к обратным последствиям.

Демонстративное проявление этого формального убийства имеет информационную составляющую – пропагандистскую. Как будто Путин вернулся к своему образу, который он годами использовал.

ЧВК "Вагнера" теперь добьют

Насколько я понимаю, сама смерть Пригожина ничего не меняет, ведь фактически Пригожин был лицом ЧВК "Вагнера". Но вместе с ним в самолете собралось все руководство ЧВК "Вагнера".

Нет, собрали только ключевого персонажа – Дмитрия Уткина, который и есть ЧВК "Вагнера" – по логистике, организации, военной подготовке. И собрали на самолете Валерия Чекалова. Это человек-логист, который занимался обеспечением ЧВК "Вагнера".

Нет, я не думаю, что ЧВК "Вагнера" существует. Все – точка на этом.

Как падал самолет Пригожина: смотрите видео

А как же этот "секретный план", вступающий в силу сразу после смерти Пригожина?

Нет, нет никакого секретного плана. Для того чтобы какие-то секретные планы вступали в действие, нужно, чтобы люди были пассионарными. Пассионарных людей в ЧВК "Вагнера" безусловно не существует.

Я вообще считаю, что ЧВК "Вагнера" умерло 24 июня. Но это была фикция, попытка сохранить какую-то часть лица при очень-очень плохой игре. Имею в виду этот белорусский вояж, провокации в отношении Польши, Сувалкского перешейка и Литвы.

Это все было показательно, но свидетельствовало о том, что ЧВК "Вагнера" исчезает достаточно быстро и сейчас ее добьют. То есть, определенная доля командиров высшего или среднего уровня будет уничтожена. Не так демонстративно, как это было с Уткиным и Пригожиным, но все же будет уничтожено.

Это несколько сотен командиров, вероятно, едва ли не самых активных поклонников самого Пригожина и Уткина. Остальные либо исчезнут, либо перепишут контракт, но они уже не будут находиться в едином пуле.



Вагнеровцы уже скучают по своим хозяевам / Getty Images

То есть ЧВК "Вагнера" не существует. Ее нет с 24 июня 2023 года. Что это значит для нас? Во-первых, для нас Пригожин с вами – это военный преступник, ведший войну геноцидного типа. Максимально жесток и против гражданского населения, и против пленных, и против военнослужащих Украины.

Безусловно, он должен быть либо юридически, либо физически уничтожен. Нет разницы, что его уничтожил Путин, потому что в принципе для нас он не меняет свой статус преступника.

Но с другой стороны, последние месяцы Пригожин очень активно и эффективно уничтожал репутацию Путина и концепции государственности, которую он строил. То есть Пригожин сломал все мифы. В частности, оправдывавшие, по мнению российской пропаганды, войну против Украины.

Это было очень неплохо и дало определенные выгоды для нас. Так что в России эта предреволюционная ситуация совершенно уже сформирована. Будем видеть последствия достаточно быстро. Кроме того, важно, что Путин не компенсирует этим демонстративным уничтожением Пригожина все свои страхи. Напротив – он их только умножит, потому что не решает проблему нелояльности элит.

Сегодня он показал, что будет нарушать любые "красные линии", которые есть во внутреннем общении с элитами, в частности, с ближайшим окружением. И это окружение сегодня должно понять, что Путин крайне истеричное лицо, которое с огромным подозрением относится ко всем.

Следовательно, такие лица, как Николай Патрушев, сегодня находятся в зоне огромного риска. Чтобы там они себе не думали и не считали себя неприкосновенными. Это тоже достаточно важно для нас.



Патрушев вместе с Путиным / Getty Images

Есть ключевой момент в войне и событиях на переднем крае, который хочу отметить. В последние месяцы ЧВК "Вагнера" не имела никакой роли в войне. А на этом этапе Путину и не нужны профессиональные военные, имеющие абсолютно конкретную подготовку. Например, наиболее боеспособными были спецназ или ЧВК "Вагнера".

Сейчас он не имеет задач продвигаться вперед, а исключительно хочет зафиксировать линию разграничения, остаться на своих эшелонах обороны. То есть, удержать их, оккупированные территории и перевести конфликт в войну низкой интенсивности – замороженный конфликт.

То есть сохранить линию разграничения, сохранить оккупированные территории. Для этого Путину не нужны креативные подразделения с эффективными навыками войны. Ему нужны совершенно неподготовленные мобилизованные, но в большом количестве.

Ибо этот этап войны – просто забрасывать нас телами мобилизованных. То есть должно быть достаточно большое количество людей, ничего не стоящих в системе подготовки военнослужащих России. Путину сейчас абсолютно безразлично: есть ЧВК "Вагнера" или нет.

Это другой этап войны. Для Путина важно лишь количество людей, которым можно пожертвовать для того, чтобы сохранить первый, второй или третий эшелоны обороны.

Будет ли у Пригожина преемник

А кто теперь будет "делать Африку еще более свободной", как говорил Пригожин?

Есть достаточно много людей, которые не хотят принимать непосредственное участие в войне. Это ведь, как сами россияне говорят "мясная война". То есть война, когда ты должен потерять огромное количество людей на долю которых тебе безразлично. Россия как раз это демонстрирует.

Все эти люди, получившие соответствующую подготовку – прежде всего контрактники, спецназовцы – именно из них будут сформированы дополнительные ЧВК. То есть, частные военные компании, которые будут в юрисдикции министерства обороны и будут выполнять соответствующие задачи по Африке. Потому что для России Африка очень важна.

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Во-первых, она дестабилизирует Европу, потому что опосредованно Европа так или иначе получала определенные полезные ископаемые с африканского континента. Это не только уран или золото – там много других ископаемых.

Во-вторых, через Африку должна была состояться дополнительная диверсификация обеспечения Европы газом, через Алжир и Нигер. Именно поэтому переворот в Нигере четко блокирует возможность Европы получить дополнительный газ.

Поэтому Россия будет активно работать в Африке, создавая такой континент нестабильности. Это достаточно просто, потому что там нет полноценных элит, которые могут заботиться о государственности той или иной страны. Они заботятся прежде всего о своих карманах. И соответственно Россия на этом умеет эффективно играть.

Россия выстраивает системы военного подавления, то есть участия в военных переворотах. Кроме того, она умеет эффективно коррумпировать. Мы видим это не только по другим странам, но и по Украине, которая, к сожалению, 30 лет работала в такой системе, где работают соответствующие страны, имея партнером Россию. То есть Россия работает через диктат, шантаж и коррупцию.

Как будет действовать Кадыров

Получили ли какие-нибудь сигналы из этой смерти Александр Лукашенко и Рамзан Кадыров? Могут ли они быть совершенно спокойны за свою жизнь, пока не говорят слово против Путина?

Кадыров точно может быть спокоен, потому что с Путиным у него дружеские отношения. Кадыров будет играть роль соответствующего Брута. Как только начнутся волнения по всей России, то здесь Кадыров, выяснится, что он – Брут. Это будет очень эффектно выглядеть.

Мне кажется, третья чеченская война будет особенно жестокой, и Россия ее тоже проиграет, как и украинскую. Но пока Кадыров будет достаточно осторожен.

После неудачного переворота росгвардия получила право указом президента Путина иметь тяжелое оружие. То есть танки, бронетранспортеры, артиллерию и т.д. А спецназ Кадырова относится именно к юрисдикции росгвардии. Соответственно, Кадыров абсолютно легально получает доступ к тяжелому оружию.



Кадыров выглядит очень плохо / Getty Images

Это очень интересная ситуация, и увидим, как она будет разворачиваться дальше. Ибо Северный Кавказ точно не будет в составе России, чтобы там сегодня в Кремле не думали. Доиграют то, что не доиграли в 1994-1996, в 1999-2000, а затем в Дагестане в 2001-2002 годах. Мы с вами эти события будем видеть.

Здесь вопрос в том, будет ли Кадыров сам в этом непосредственно участвовать, учитывая его физическое состояние.

Кого могут убрать следующим

Относительно Лукашенко. Это совсем другая фигура – такой шут. Совершенно откровенный сейчас. У него нет никакой субъектности, не руководит никакими процессами в Беларуси, которая находится под тотальным контролем российских спецслужб. Это очевидно.

Сейчас также очевидно, что Лукашенко не имел никакого отношения к разрешению ситуации с Пригожиным. Это была фикция, постановка. Сейчас понятно, что у Лукашенко нет никаких гарантий, не влияет ни на какие процессы.

Соответственно, Лукашенко находится в зоне риска. Потому что Путин в состоянии аффекта будет уничтожать всех, кто так или иначе ему не нравится по причине личной неприязни. А также потому, что он их подозревает в чем-то. К Лукашенко он крайне негативно и пренебрежительно относится.

Так что риски у Лукашенко существенно выросли и поэтому я бы не обращал вообще внимание на его заявления, просто нет смысла.

Есть два персонажа, которые для меня выглядят абсолютно шутами. Это Медведев, который не влияет ни на какие процессы в самой России. Все его заявления анекдотичны, на них можно точно не реагировать, не рефлексировать.

И таким же является Лукашенко, который пытается что-то говорить, комментировать, заявляться на какие-то позиции. Однако он ни на что не влияет. Это человек, также подписавший себе "ордер на смерть", как и Пригожин.

Как будут реагировать россияне

Смогут ли сторонники Пригожина устроить бунт в России, понимая, что Путин убил его? Или опять-таки скажут, что это якобы спецоперация украинского ГУР или наша ПВО сбила самолет в Тверской области?

Неплохо, если украинское ПВО начнет сбивать самолеты в Тверской области. Я с иронией говорю, это было бы хорошо. Однако Украина не имеет к этому никакого отношения и нет разницы, что эти люди будут говорить.

Но я о другом – о парадоксальности. Все наиболее агрессивные представители войны и черносотенные электоральные группы (они небольшие – 10-20%), которые поддерживали Пригожина – недееспособны. Они не будут оказывать никакого сопротивления путинской системе, они не будут выходить на протесты, а наоборот – всегда прячутся.

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Это же психологический феномен, совершенно четко сегодня прослеживающийся в России. Все те, кто больше всего кричит о войне, так же быстро бегут и прячутся от нее. Безусловно, россияне будут визжать, агрессивывать и комментировать в социальных сетях. Но через день, два, три – они забудут о Пригожине.

Забудут так же как забыли о "полуовоще" Сергее Суровикином. Почему "полуовоще"? Потому что он подвергался определенным медикаментозным действиям специальных служб. Он не адекватный. Думаю, что его умственная деятельность практически утрачена.

Русские говорили о Суровикине, что это генерал "Армагеддон", и так же говорили о Пригожине. Однако россияне – недееспособны. Они готовы максимально агрессивно говорить только сидя на диване.



Суровикин впал в немилость к Путину / Getty Images

Когда Россия будет находиться в состоянии бунта – они будут убегать и прятаться, как это было в 1991 году, когда были определенные проявления демократии после государственного комитета по чрезвычайному положению в России. И все черносотенные электоральные группы просто скрывались.

Теперь они получили шанс, как им кажется. Но не сегодня, а немного раньше. После убийства детей в Беслане 1 сентября. Россияне начали себя проявлять и потребовали компенсации за страхи 1991 года, когда распался Советский Союз.

Справка. 1 сентября 2004 года террористы захватили заложников в школе города Беслан в Северной Осетии. 1100 заложников, среди которых в основном дети, их родители и работники школы, содержали 2,5 дня. После провала переговоров с террористами военные начали штурм, в результате которого погибли 334 заложника.

Сегодня они находятся на кульминации этого реванша, но это реванш диванного типа. Россияне не будут выходить на улицы для того, чтобы сопротивляться путинской России. Бунты в России будут формироваться другими людьми. Это главная задача спровоцировать масштабные хаотические процессы в России.

Безусловно, это существенные тактические поражения по линии фронта. Когда ВСУ обрушат оборону России – обиженные люди с оружием начнут возвращаться в свои регионы, где уже сформированы частные территориальные и частные военные компании, которые неформальны, но иногда уже и формальные.

Они начнут передел влияний и имущества. Все Дугины, Малахиевы и другие исчезнут, и мы их больше не увидим.

Займет ли кто-то место Пригожина

В России уже возникли массовые ЧВК. Говорят, что "святое место пусто не бывает". Кто займет место Пригожина?

Нет, никто не будет занимать место Пригожина, потому что не в этом суть конфликтов, которые будут в России. Там не будет публичного политического процесса. Там будет классическое криминальное перераспределение влияния. Там будут люди, которые будут стоять за другими бандами – классическими русскими бандами.

Можно их назвать ЧВК. За ними будут стоять соответствующие уголовные лица, в том числе элементы с существенной обременительной биографией. И они не желают публичности.

Пригожин шел в Москву достаточно быстро. Даже слишком быстро. Он не дал времени сформироваться политической группе, готовой перехватить власть. Пригожин по масштабу был маленьким человеком, но мы можем говорить, что есть. Ведь пока нет существенных подтверждений того, что самого Пригожина убили на этом самолете.

Он не является масштабной, но является действенной личностью – логистом внутренней войны. Он мог быть логистом внутренней войны на территории России. Но он не будет перехватывать власть и формировать переходное правительство или власть в России.

Если бы он шел, например, 72 часа в Москву, то, безусловно, за это время элиты полностью разделились бы. Маленькая часть поддержала Путина. А 70–80% элиты готова была бы поддержать Пригожина. Соответственно, появилось бы ядро, готовое перехватить власть и временно возглавить Россию.

Пригожин как человек недостаточно умный, не понял, что к чему. Он заботился только о своем личном достатке, деньгах, компенсациях и т.д. Таких ЧВК как "Вагнера" совершенно точно с десяток будет по России. Я не говорю о маленьких бандах, которые сформируются из людей, вышедших из зоны "СВО", но политический перехват будет осуществлен другими людьми.

Путин будет продолжать уничтожать свое ближайшее окружение. Сегодня он крайне подозрительно относится к людям, вроде того же Николая Патрушева. У Патрушева могут быть такие же проблемы, как у того же Пригожина, но в другом виде.

Почему молчат пропагандисты

Главные пропагандисты Ольга Скабеева, Владимир Соловьев и Маргаритта Симоньян вообще ничего не говорят о Пригожине.

Они не говорят, потому что шокированы. Это даже не пропагандистская концепция о замалчивании. Сегодня в информационном мире нельзя ничего умолчать на 100%. Они понимают, что происходят крайне негативные процессы, панически к этому относятся и понимают, что каждый из них уже имеет "ордер на смерть".

Они думают, что "лучше не смотреть вверх", и тогда ты не видишь рисков. Так что если они не будут говорить об этом, соответственно, – без рисков. Но это не так. Напротив – для них каждый день увеличивается шанс закончить все в пригожинском стиле.

Вторую часть интервью с Михаилом Подоляком читайте уже в скором времени на сайте 24 Канала.