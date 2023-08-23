Самолет главного российского "мятежника" упал на территории России. Впоследствии российские СМИ подтвердили смерть самого председателя ЧВК "Вагнер".

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Реакция сети на падение самолета

Внезапное падение частного борта главы ЧВК "Вагнер" всколыхнуло сеть по всему миру. На фоне новостей о Евгении Пригожине глава ОП Андрей Ермак опубликовал один короткий пост. Он поделился легендарной песней AC/DC "Highway To Hell". Название дословно переводится как "Шоссе в ад".

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Госпогранслужба же также дала знать, что следует за ситуацией. Она выложила всего один смайлик попкорну.

К масштабному ажиотажу приобщилось и иностранное сообщество. В частности кадры падения самолета опубликовал болгарский журналист Христо Грозев. Он ждет доказательств, что это была не очередная приманка, а борт действительно перевозил Пригожина. Похоже, он уже дождался.

В сети уже начали предполагать, почему Путин так легко простил мятеж. Конечно, все не было так просто. У Президента России были собственные планы, относительно "неправильного винтика" системы – пока все сходится.

Над смертью Пригожина иронизируют даже его соотечественники. Один из российских политологов выставил лаконичный пост со словами "Пригожин. Скачать все альбомы".

Также в сети начали писать, будто вожак ППК "Вагнер" до сих пор жив – просто он "расчеловечился". Кроме этого, там добавили, что "Уткин крякнул".

Самолет Пригожина упал: что известно