Самолет главного российского "мятежника" упал на территории России. Впоследствии российские СМИ подтвердили смерть самого председателя ЧВК "Вагнер".
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Реакция сети на падение самолета
Внезапное падение частного борта главы ЧВК "Вагнер" всколыхнуло сеть по всему миру. На фоне новостей о Евгении Пригожине глава ОП Андрей Ермак опубликовал один короткий пост. Он поделился легендарной песней AC/DC "Highway To Hell". Название дословно переводится как "Шоссе в ад".
В сети уже начали предполагать, почему Путин так легко простил мятеж. Конечно, все не было так просто. У Президента России были собственные планы, относительно "неправильного винтика" системы – пока все сходится.
Над смертью Пригожина иронизируют даже его соотечественники. Один из российских политологов выставил лаконичный пост со словами "Пригожин. Скачать все альбомы".
Также в сети начали писать, будто вожак ППК "Вагнер" до сих пор жив – просто он "расчеловечился". Кроме этого, там добавили, что "Уткин крякнул".
Самолет Пригожина упал: что известно
- Во время перелета из Москвы в Санкт-Петербург борт Пригожина неожиданно упал в Тверской области. В результате инцидента погибли все пассажиры борта – насчитали 10 человек.
- Самолет Пригожина упал недалеко от резиденции Путина. Авиакатастрофа произошла в районе населенного пункта Куженкино.
- Есть несколько версий, почему произошла авария. Российские СМИ начали распространять информацию, что Пригожина сбили зенитно-ракетным комплексом окупантов – С-300.
- Местные жители слышали 2 взрыва перед падением. Известно, что у самолета отвалилось крыло и стабилизатор.