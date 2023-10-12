Глава ГУР МО Кирилл Буданов указал на проблемы со здоровьем у Рамзана Кадырова. Главный украинский разведчик подтвердил, что так называемый "глава" Чечни действительно болел, однако он уже выздоровел.
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Что рассказал Буданов о Кадырове
Глава украинской разведки заявил, что у Кадырова проблемы с почками. Он намекнул, что приспешник Владимира Путина даже мог умереть.
У него (Кадырова – 24 Канал) с почками проблемы. Была угроза жизни, но он это прошел,
– сказал Буданов.
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Что сказал Скибицкий о Кадырове
Представитель ГУР Вадим Скибицкий подтвердил информацию, что "глава" Чечни находился в тяжелом состоянии. По его словам, с Кадыровым это случается периодически.
Генерал-майор заявил, что приспешник Путина лечился в Объединенных Арабских Эмиратах. Также лечение проводилось на территории страны-агрессора, в частности, в Москве. Украинский разведчик предположил, что Кадыров "видимо, живучий".
То, что он (Кадыров – 24 Канал) находился в очень тяжелом состоянии – это подтвержденный факт,
– подчеркнул представитель ГУР.
Он отметил, что украинская разведка следит, что будет дальше с Кадыровым. Ведь это влияет на многие вопросы, связанные с Северным Кавказом и деятельностью силовых структур России.
Что говорят эксперты о Кадырове
- Российский оппозиционный политик Геннадий Гудков недавно отметил в комментарии 24 Каналу, что Путин хочет потакать "главе" Чечни и держать его возле себя. По его словам, президент России считает, что Кадыров "держит" для него Кавказ.
- Не так давно российский политолог Аббас Галлямов предположил, что чеченские элиты готовятся восстать против Кадырова. Поэтому Путин его и поддерживает, так как боится, что в Чечне произойдет дестабилизация, а кадыровцы покинут фронт в Украине.
- Напомним, Кадыров на встрече с Путиным странно вел себя. У чеченского вожака дергались руки, а сам он не смог правильно произнести слово Abrams, когда упомянул об американских танках.