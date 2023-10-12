Очільник ГУР МО Кирило Буданов вказав на проблеми зі здоров'ям у Рамзана Кадирова. Головний український розвідник підтвердив, що так званий "голова" Чечні дійсно хворів, однак він вже одужав.
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Що розповів Буданов про Кадирова
Голова української розвідки заявив, що Кадиров має проблеми з нирками. Він натякнув, що посіпака Владіміра Путіна навіть міг померти.
У нього (Кадирова – 24 Канал) з нирками проблеми. Була загроза життю, але він це пройшов,
– сказав Буданов.
Повне інтерв'ю Кирила Буданова: відео "Української правди"
Що сказав Скібіцький про Кадирова
Представник ГУР Вадим Скібіцький підтвердив інформацію, що "голова" Чечні перебував у важкому стані. За його словами, з Кадировим це трапляється періодично.
Генерал-майор заявив, що поплічник Путіна лікувався в Об'єднаних Арабських Еміратах. Також багато лікувань проводилося на території країни-агресорки, зокрема у Москві. Український розвідник припустив, що Кадиров "мабуть, живучий".
Те, що він (Кадиров – 24 Канал), перебував у дуже важкому стані – це підтверджений факт,
– наголосив представник ГУР.
Він зауважив, що українська розвідка слідкує, що буде далі з Кадировим. Адже це впливає на багато питань, що пов'язані з Північним Кавказом та діяльністю силових структур Росії.
Що кажуть експерти про Кадирова
- Російський опозиційний політик Геннадій Гудков нещодавно зазначив у коментарі 24 Каналу, що Путін хоче потурати "главі" Чечні та тримати його біля себе. За його словами, президент Росії вважає, що Кадиров "тримає" для нього Кавказ.
- Не так давно російський політолог Аббас Галлямов припустив, що чеченські еліти готуються повстати проти Кадирова. Тому Путін його і підтримує, бо боїться, що у Чечні станеться дестабілізація, а кадирівці залишать фронт в Україні.
- Нагадаємо, Кадиров на зустрічі з Путіним дивно поводився. У чеченського ватажка сіпалися руки, а сам він не зміг правильно вимовити слово Abrams, коли згадав про американські танки.