Очільник ГУР МО Кирило Буданов вказав на проблеми зі здоров'ям у Рамзана Кадирова. Головний український розвідник підтвердив, що так званий "голова" Чечні дійсно хворів, однак він вже одужав.

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Що розповів Буданов про Кадирова

Голова української розвідки заявив, що Кадиров має проблеми з нирками. Він натякнув, що посіпака Владіміра Путіна навіть міг померти.

У нього (Кадирова – 24 Канал) з нирками проблеми. Була загроза життю, але він це пройшов,

– сказав Буданов.

Повне інтерв'ю Кирила Буданова: відео "Української правди"



Що сказав Скібіцький про Кадирова

Представник ГУР Вадим Скібіцький підтвердив інформацію, що "голова" Чечні перебував у важкому стані. За його словами, з Кадировим це трапляється періодично.

Генерал-майор заявив, що поплічник Путіна лікувався в Об'єднаних Арабських Еміратах. Також багато лікувань проводилося на території країни-агресорки, зокрема у Москві. Український розвідник припустив, що Кадиров "мабуть, живучий".

Те, що він (Кадиров – 24 Канал), перебував у дуже важкому стані – це підтверджений факт,

– наголосив представник ГУР.

Він зауважив, що українська розвідка слідкує, що буде далі з Кадировим. Адже це впливає на багато питань, що пов'язані з Північним Кавказом та діяльністю силових структур Росії.

Що кажуть експерти про Кадирова