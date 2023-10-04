Такое мнение 24 Каналу допустил экс-сотрудник КГБ и Службы внешней разведки России Сергей Жирнов. В свою очередь, Кремль такую кандидатуру мог согласовать.

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Вероятный преемник Кадырова

На днях Рамзан Кадыров своей 24-летней дочери Айшат присвоил звание народной артистки Чечни и согласовал ее назначение на должность вице-премьера республики. В начале сентября этого года Владимир Путин наградил Айшат Кадырову медалью ордена "За заслуги перед Родиной".

Такой "ажиотаж" вокруг старшей дочери боевика может оказаться не просто так, считает Сергей Жирнов. Кадыров имеет плохие дела со здоровьем, как бы кремлевская пропаганда ни пыталась убедить в обратном.

"Никто нас не убедил. Все те "консервы", которые они выложили за последнее время, вызвали еще больше вопросов. И то, что он повысил свою дочь до вице-премьера говорит о том, что на самом деле у него со здоровьем все плохо и он готовит некую номинальную замену", – отметил он.

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Более того – Кремль мог поддержать эту родоплеменную передачу власти. Впрочем, есть проблемы с возрастом Айшат. Ей всего 24 года, а по законам Чечни главой республики может стать лицо не моложе 30 лет.

Возможно, дату ей подделают или изменят конституцию. Но на самом деле будет править Кадыров с больничной койки. Или кто-нибудь из его бандитского окружения и плюс кураторы-спецслужбы Кремля. Будет номинальная "царевна" и у нее будет опекун,

– предположил Жирнов.

Отметим, Айшат Кадырова в 17 лет возглавляла модный дом, который основала ее мать. В 21 год Рамзан Кадыров назначил ее на должность первого замминистра культуры Чечни. Ее муж Висхан Мацуев возглавляет министерство сельского хозяйства.

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