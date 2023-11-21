В то же время, такими действиями глава Чечни поставил российского президента в довольно затруднительное положение. Путин ведь точно не ответил, собирается ли он приезжать в республику.

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Кадыров нарушил границу в общении с Путиным

Аналитики американского Института изучения войны отметили, что Рамзан Кадыров продолжает пытаться отличиться в российском информационном пространстве. Кроме того, он нарушает общепринятые границы между главами субъектов или регионов России и президентом Путиным.

Так, эксперты рассказали, что во время видеоконференции по обновлению парка российского общественного транспорта в российских регионах Кадыров публично пригласил Путина посетить Чечню.

Кадыров сказал Путину, что чеченские старейшины "ругались", что Путин давно не был в Чечне. Путин не ответил прямо на приглашение, а поблагодарил Кадырова и чеченского народа за их тяжелую работу в восстановлении республики, – говорится в отчете ISW.

В Институте изучения войны подчеркнули, что публичное приглашение Кадыровым Путина, не посещавшего Чечню с 2011 года, поставило диктатора в затруднительное положение. Ведь он либо игнорирует приглашение и рискует поставить Кадырова в пренебрежительном свете, либо принимает приглашение и рискует выглядеть так, будто он подвергается давлению главы Чечни.

Напоследок в ISW отметили, что этот скрытый завуалированный вызов Путину на публичном форуме необычен и является явной попыткой "информационного позерства" со стороны Кадырова, который недавно пытался уравновесить очевидное желание заслужить Путина, одновременно обращаясь к чеченским избирателям.

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