Глава Кремля даже не реагирует на то, что десятки родственников "Дона" занимают высокие должности в Чеченской республике, а сыновья Кадырова нарушают российское законодательство. Бывший сотрудник КГБ и Службы внешней разведки России Сергей Жирнов предположил 24 Каналу, почему Путин прощает дерзкие действия Кадырова.

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За что Кадырова могут убить

Вспомним случай, когда 15-летний сын "Дона" Адам избил в СИЗО арестованного за сожжение Корана Никиту Журавеля. В результате – Кадыров предоставил ему звание "героя Чечни" с вручением ордена в виде золотой звезды.

По российскому уголовному законодательству это преступление самого сына, а также его отца. То есть Путин должен Кадирова отстранить от власти. Вместо этого – Кадыров, мусульманские автономные республики и другие обвешали Адама наградами, он получил 5 каких-то наград,

– объяснил экс-сотрудник КГБ.

То есть можно сделать вывод, что российская конституция не действует на территории Чечни. Поэтому "Дон" далее провоцирует Владимира Путина, а тот никак не реагирует, глава Кремля словно "лег" под Кадырова.

"Мусульманские республики, когда подарили награды Адаму, словно дали присягу. В частности, Татарстан, претендовавший на более весомую роль в мусульманском российском обществе. Теперь Кадыров стал главным "муфтием" России, а все остальные "муфтии" – это просто "шакалы", которые носят ему подарки в виде наград для его сына", – сказал Жирнов.

Кроме того, Адам Кадыров, которому 24 ноября исполнится 16 лет, стал одним из главных в охране отца. Кадыров заявил, что гордится своим сыном и уважает его за то, что он приобрел "взрослых идеалов чести, достоинства и защиты своей религии".

Хорошо, что он это сделал. Мы теперь знаем, что Кадырова теперь точно убьют. Поскольку, когда пятнадцатилетний является заместителем начальника охраны отца, то понятно, что у отца будут проблемы с его собственной охраной,

– подчеркнул Жирнов.

Путин потерял президентское влияние

По словам Жирнова, также показательным моментом "неуправляемости" Рамзана Кадырова можно считать случай в 2022 году. Тогда несовершеннолетнего сына Ахмата Кадырова женили, нарушив российское законодательство. Более того, Кадыров подарил подростку встречу с Путиным в Кремле.

В нормальной семье дарят какую-то вазу, в более богатой – дом. А Кадыров подарил встречу с Путиным на свадьбу своего сына,

– заметил экс-сотрудник Службы внешней разведки России.

В 2023 году 18-летний Ахмат Кадыров стал заместителем министра по физкультуре и спорту Чеченской республики.

Жирнов предположил, почему Путин прощает Кадырову его выходки: смотреть видео

Старшая дочь самопровозглашенного главы Чечни Айшат Кадырова получила должность вице-премьера по социальным вопросам. Ранее 24-летняя девушка занимала должность министра культуры, на которую она была назначена в 2021 году.

Обратите внимание! Десятки родственников Рамзана Кадырова занимают высокие государственные посты в Чечне. В 2018 году российская служба BBC подсчитала, что из 158 высоких чиновников в Чечне 30% – родственники главы региона.

Муж Айшат Кадыровой Висхан Мацуев в июле этого года стал вице-премьером правительства Чечни и министром сельского хозяйства.

Москва все терпит. Это означает, что у Путина нет власти. Путина не существует как президента,

– отметил Сергей Жирнов.

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